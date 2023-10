"Sanatorium miłości" to popularne reality show dla seniorów. Program prowadzony przez Martę Manowską pojawia się na antenie TVP 1 od 2019 roku. Przez kilka lat emisji format zyskał rzeszę widzów, którzy zżyli się z uczestnikami i z zaciekawieniem śledzą ich dalsze losy w sieci. Dariusza mieliśmy okazję poznać w piątej edycji show. Mężczyzna dość szybko zyskał miano kontrowersyjnego uczestnika. Zawsze mówił to, co myśli, nie szczędząc przy tym różnorodnych komentarzy. Nie udało mu się odnaleźć miłości w programie, za to los uśmiechnął się do niego chwilę po zakończeniu nagrań. W jego życiu pojawiła się nowa kobieta. Jolanta całkowicie skradła serce seniora. Jakiś czas temu zakochani przekazali informację o zaręczynach. 28 lipca bieżącego roku para stanęła na ślubnym kobiercu. Jak się okazuje, małżeństwo już planuje imprezę z okazji pierwszej rocznicy.

"Sanatorium miłości". Dariusz i Jolanta snują plany na pierwszą rocznicę ślubu

Jolanta udzieliła obszernego wywiadu Gazecie Pomorskiej, w którym wyjawiła, jak małżonkom układa się życie po ślubie. "Na moim palcu pojawiła się obrączka i zmieniłam nazwisko. Wcześniej tworzyliśmy już wspaniały związek i niezmiennie spełniamy się w każdym calu" - opowiadała. Jolanta zdradziła, że Dariusz jest niezwykle troskliwy i romantyczny, a zakochani spędzają razem każdą wolną chwilę.

Ślub Dariusza i Jolanty był imprezą z przytupem. Na wydarzeniu bawili się nie tylko bliscy świeżo upieczonych małżonków, ale również niektórzy uczestnicy z "Sanatorium miłości". Jak się okazuje, uroczystość na tyle przypadła zgromadzonym gościom do gustu, że Jolanta i Dariusz już planują huczną imprezę z okazji pierwszej rocznicy. "Uroczystość chcemy zorganizować w pałacu nad Gopłem, będzie impreza taneczna" - przekazała Jolanta.

"Sanatorium miłości". Dariusz i Jolanta o świętach. Spędzą je osobno? "Musimy przetrwać ten czas"

W tej samej rozmowie żona Dariusza wyjawiła również, jakie plany mają na Boże Narodzenie. Senior na co dzień pracuje w Norwegii, a Jolanta w Inowrocławiu. W związku z tym para skazana jest na częste rozstania i długie chwile rozłąki. Całe szczęście świąteczny czas będą mogli spędzić wspólnie. "Jestem aktywna zawodowo, Darek ma jeszcze dwa lata do emerytury, więc musimy przetrwać ten czas. Najważniejsze, że pierwsze wspólne święta Bożego Narodzenia spędzimy razem. Mąż poprosił już o wolne w pracy" - powiedziała Jolanta.