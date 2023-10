Po kilku odcinkach dziewiątego sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia" widzowie już mają swoje typy. Najmniejsze szanse na przetrwanie ma według nich związek Kingi i Marcina. Dlaczego? Żona od razu nie przypadła mu do gustu, co wyraźne dał do zrozumienia zarówno podczas ceremonii, jak i wesela. Para ma też za sobą pierwsze spięcie, do którego doszło podczas podróży poślubnej. Kinga nie wytrzymała. "Jesteś facetem, zadecyduj coś" - grzmiała na partnera. Wśród faworytów najwyżej plasuje się relacja Marka i Kornelii. Małżonkowie już podczas ceremonii ślubnej byli sobą zachwyceni. Podczas podróży poślubnej Marek chciał cały czas zaimponować partnerce i nie ukrywał, że jest zadowolony z doboru ekspertów. Fani show właśnie znaleźli dowody na to, że para nadal jest razem.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marek i Kornelia nadal są parą? Fani mają dowody

W "Ślubie od pierwszego wejrzenia" Kornelia przypadła do gustu nie tylko Markowi, ale także całej jego rodzinie. Co najważniejsze, uzyskała też aprobatę ukochanej babci uczestnika, która nie kryła wzruszenia. "Ja zobaczyłam, jak Marek ją zobaczył, jego oczy jakby rozjaśniały. Takie się zrobiły jasne. Po prostu zupełnie inny Marek z twarzy się zrobił. Na to długo czekał, na taką osobę" - podkreśliła babcia Marka. Para od razu dogadała się też pod względem upodobań. Marek odetchnął z ulgą, gdy Kornelia wyznała, że je mięso. "Normalnie mów mi tak dalej. Aż się rozpływam!" - zareagował podekscytowany na wyznanie małżonki. Wygląda na to, że ekspertki trafiły w dziesiątkę.

Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikował ostatnio w mediach społecznościowych zdjęcie z hucznego obchodzenia Dnia Chłopaka. Uczestnik wybrał się z przyjaciółmi do knajpy. Wszyscy jego znajomi byli w parach, ale on pojawił się w kadrze sam. Czujni widzowie dostrzegli jednak na stole jeden dodatkowy kieliszek i uważają, że należy właśnie do Kornelii.

Kornelia też tam była.

Drineczek mało dyskretnie schowany.

Kornelia robi zdjęcie? - czytamy w komentarzach.

Parę aż do zakończenia programu obowiązuje klauzula poufności i nie mogą zdradzać, czy nadal są razem. Jak myślicie, czy odsunięty na bok kadru kieliszek należy właśnie do Kornelii? Najbliższy odcinek "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już 3 października i po raz kolejny będziemy mogli sprawdzić, co dzieje się w małżeństwie Kornelii i Marka. Niecierpliwi widzowie mogą obejrzeć go przedpremierowo na platformie streamingowej Player. Zobaczcie, jak zmieniła się uczestniczka jednego z poprzednich sezonów eksperymentu.

Udział w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" nie jest pierwszą przygodą Kornelii z telewizją. Wcześniej próbowała swoich sił w innym programie TVN. Jak się okazuje, wzięła udział w castingu do "Top Model". Nie udało się jej jednak dostać do dalszego etapu, ale zdjęciami z wydarzenia podzieliła się na profilu na Instagramie. Więcej przeczytasz tutaj.