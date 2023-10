Serial dokumentalny "Chłopaki do wzięcia" już od 11 lat cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Jednym z bohaterów serii o samotnych mężczyznach z małych miasteczek i wsi jest 31-letni Sebastian zwany "Jezusem". Skąd taki pseudonim? Wystarczy spojrzeć na jego wizerunek. Długie włosy i gęsty zarost prawie całkowicie zasłaniają mu twarz. Jak sam twierdzi, nieokiełznany wygląd pozwala mu poczuć się bliżej natury. Kilka lat temu wyglądał zupełnie inaczej. Na starych zdjęciach trudno go poznać.

"Chłopaki do wzięcia". "Jezus" po metamorfozie. Poznalibyście go na ulicy?

Sebastian "Jezus" z "Chłopaków do wzięcia" studiował kiedyś zarządzanie i swoją przyszłość wiązał z biznesem, ale w pewnym momencie zdecydował, że chce żyć blisko natury i przeprowadził się do... lasu. W programie wielokrotnie głosił kontrowersyjne poglądy, Jakie? Zachwalał spożywanie trujących grzybów i rzekomo delektował się czerwonymi muchomorami, co od razu wywołało ogromną falę krytyki wśród widzów. Zarzucono mu, że promuje szkodliwe treści i wygadywaniem takich głupot naraża życie innych. Na swoim kanale na YouTube "Sokrates - mistrz nowej ery" pokazuje realia egzystencji w lesie. Wychwala brud i krytykuje przesadnie sterylne podejście do życia.

Wierni fani serii odkryli, że "Chłopaki do wzięcia" to nie jego pierwsza przygoda z telewizją. W 2017 roku pojawił się w programie "Druga twarz" stacji TTV, który prowadziła Karolina Gilon. "Poznamy też Sebastiana, zwanego "człowiekiem z lasu", który od ponad roku żyje w zgodzie naturą, w dodatku bez butów" - zapowiedziano uczestnika. "Postanowiłem, żeby natura sama kierowała moim ciałem" - podkreślił Sebastian. W programie wyznał, że nie używa kosmetyków, a zęby płucze szałwią i gryzie antybakteryjnie goździki. Metamorfoza, którą przeszedł w programie, jest imponująca. Bez gęstego zarostu wygląda jak zupełnie inny człowiek. Sami zobaczcie.

