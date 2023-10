"Love Island" to popularne reality show, w którym młodzi ludzie poszukują upragnionej miłości. Format polega na tym, że grupa uczestników zamknięta jest na kilka tygodniu w pięknej hiszpańskiej willi. W tym czasie islanderzy muszą łączyć się w pary i przeżywać trudny życia codziennego na Wyspie Miłości. Obecnie emitowany jest ósmy sezon programu randkowego. Mimo to starzy uczestnicy wciąż nie dają o sobie zapomnieć. Caroline i Mateusza mieliśmy okazję poznać w trakcie trzeciej edycji show. Wygląda na to, że przed nimi kolejne telewizyjne wyzwania. Być może już niebawem w ich życiu na stałe zagości aktorstwo.

"Love Island". Caroline i Mateusz wystąpią w popularnym serialu

Caroline i Mateusz byli lubianą przez widzów parą. Na Wyspie Miłości od razu było widać, że mają się ku sobie. Między tą dwójką szybko zaiskrzyło i pojawiło się płomienne uczucie. Po zakończeniu programu para postanowiła kontynuować relację. Nie wszystko było jednak usłane różami. W 2021 roku przechodzili poważny kryzys. Rozstali się nawet na kilka miesięcy. Po upływie czasu okazało się, że rozłąka jest dla obojga zbyt trudna, w związku z tym postanowili do siebie wrócić.

Od tamtego momentu zakochani nie odstępują siebie na krok, a wspólnie spędzony czas chętnie dokumentują w mediach społecznościowych. Ostatnio poinformowali fanów o tym, że wystąpili w słynnym serialu "Policjantki i policjanci". Na oficjalnym profilu produkcji Wojciech Sikora w rozmowie z Caroline zdradził, jak im poszło. "No i słuchajcie, dzisiaj mamy właśnie takie wsparcie na planie, czyli wyspa miłości w policjantach. (...) Jest stresik?" - zapytał. "Jest stresik, ale super się bawimy - odparła z uśmiechem. "Bardzo fajnie zagraliście, bardzo fajne sceny" - skomplementował. Z kolei na następnym InstaStories Anna Bosak, która gra jedną z głównych ról przedstawiła swojego nowego serialowego partnera. "Dzisiaj na planie "Policjantek i policjantów" wyjątkowi goście. Chciałam wam przedstawić mojego nowego partnera" - zapowiedziała. "Będzie małe przeparowanie i będziemy dzisiaj z Natalią na patrolu, także do zobaczenia w TV4" - dodał Mateusz.

"Love Island". Caroline i Mateusz o nagraniach do serialu. "Może zostaniemy jeszcze aktorami"

Wygląda na to, że dzień nagrań był dla nich bardzo emocjonujący. Caroline na InstaStories zamieściła relację, w której podzieliła się swoimi odczuciami. "My już skończyliśmy nagrywanie na dzisiaj. Było mega, mega "fun" i myślę, że poszło nam nawet nieźle. Może zostaniemy jeszcze aktorami, co?" - rzuciła. "No, kto wie" - wtrącił Mateusz. Żadne z nich nie zdradziło dokładnej daty, kiedy odcinek z ich udziałem trafi do emisji. Wiadomo jedynie, że nowy sezon "Policjantek i policjantów" można oglądać od 4 września na antenie TV4. Myślicie, że uczestnicy "Love Island" sprawdzą się w nowej roli?