Wielkie zmiany w "Dzień dobry TVN". Widzowie na tym stracą

Zaledwie miesiąc temu, bo 28 sierpnia 2023 roku, program "Dzień dobry TVN" powrócił na antenę. Śniadaniówka nieco się zmieniła, zaczynając od studia, które zostało urządzone w bardziej przytulnym stylu. Fani musieli liczyć się również ze zmianą godzin: format zaczyna się w tygodniu o 7:45, a w weekendy o 7:30. To jednak nie koniec. Aż pięciu prezenterów pożegnało się z pracą. Zwolnieni zostali: Małgorzata Rozenek, Agnieszka Woźniak-Starak, Małgorzata Ohme, Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik. Wyszło na jaw, że to nie koniec zmian. Co jeszcze czeka widzów?

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek o zwolnieniu z "Dzień dobry TVN". Teraz woli politykę? "Nigdy nie nazwałabym telewizji niewierną kochanką"

W "Dzień dobry TVN" szykują się kolejne zmiany. Co tym razem będzie inaczej?

Śniadaniówka "Dzień dobry TVN" jest emitowana od 2005 roku. Fani formatu codziennie mogą oglądać nowe odcinki. Niedawno widzowie musieli przyzwyczaić się do nowej godziny rozpoczęcia programu. Już wkrótce zmianie ulegnie także jego zakończenie. Co za tym idzie, fani stracą 25 minut śniadaniówki. "Dzień dobry TVN" będzie trwać do 11:25 w dni powszednie, zamiast do 11:50. Inaczej będzie wyglądać również codzienna ramówka TVN-u. Od października po porannym programie widzowie zobaczą dwa odcinku "Ukrytej prawdy", a także dwa odcinki paradokumentu "Szpital", który od dłuższego czasu nie był emitowany. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Marcin Prokop o zmianach w "Dzień dobry TVN". Ironiczny komentarz

Jakiś czas temu w programie "Dzień dobry TVN" wiele się zmieniło. Nowa dyrektorka programowa TVN, Lidia Kazen, wyznała, że po zmniejszeniu liczby prowadzących śniadaniówka jest bardziej "autorska". Nie da się jednak ukryć, że prezenterzy mają więcej pracy. Jakiś czas temu Marcin Prokop skomentował tę sytuację. W jednym z odcinków został zapytany, czy pracuje w najbliższy weekend. Potwierdził i dodał, że to jego szósty bądź siódmy dzień pracy z rzędu. "Pracujemy w najbliższy weekend i generalnie przez trzy miesiące nie schodzimy z anteny" - przyznał żartobliwie. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Marcin Prokop nagle opuścił studio "Dzień dobry TVN". Dorota Wellman nawet nie protestowała