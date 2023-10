"Szkoda tych mężczyzn". Agnieszka z "Rolnik szuka żony" rozwścieczyła widzów

Dziesiąta seria uwielbianego przez widzów programu "Rolnik szuka żony" wystartowała pełną parą. Z odcinka na odcinek wydarzenia nabierają coraz większego tempa. Uczestnicy wybrali już trójkę szczęśliwych wybrańców, których zaprosili na swoje gospodarstwa. W trzecim odcinku mieli okazję poznać się nieco bliżej. Agnieszka przygotowała dla kandydatów zadanie specjalne. W trakcie oceniania skrupulatnie ich punktowała. Przy okazji nie szczędziła słów krytyki. Internautom takie zachowanie nie za bardzo przypadło do gustu.

"Rolnik szuka żony". Agnieszka sprawdziła kandydatów. Ma wysokie wymagania. "To on ma być wsparciem dla mnie, a nie ja dla niego"

Agnieszka z programu "Rolnik szuka żony" przygotowała dla swoich kandydatów nie lada przedsięwzięcie. Panowie mieli złożyć drewnianą ławkę. Nie wszystkim udało się to wykonać samodzielnie. Najbardziej oberwało się Mateuszowi, który nie był na tyle szybki, jak oczekiwała Agnieszka. "Jak ja zobaczyłam te jego oczy Shreka, żeby wziąć od niego tę ławkę. (...) To on ma być wsparciem dla mnie, a nie ja dla niego" - komentowała.

Później było jeszcze lepiej. Rolniczka skrytykowała kandydata za robienie maślanych oczu i nie szczędziła mu gorzkich słów. "Jeśli myślisz, że ja ocenię cię tylko przez ławkę, to nie mamy o czym rozmawiać. Ja chcę poznać wasz charakter. Jak się poddasz i będziesz patrzył maślanymi oczami, to pokazuje, jaki ty jesteś" - mówiła.

"Rolnik szuka żony". Widzowie oburzeni zachowaniem Agnieszki. "Szkoda tych mężczyzn"

Wspomniany fragment został opublikowany na oficjalnym profilu w mediach społecznościowych programu. "Bo ławka prawdę ci powie" - napisano. Widzowie nie czekali zbyt długo i nie ukrywali, że byli zaskoczeni. Nie spodziewali się takiego zachowania po uczestniczce. W reakcjach nie brakuje uwag i kąśliwych komentarzy pod adresem Agnieszki, która przez większość została odebrana jako apodyktyczna i nietaktowana. "Ośmieszyła niektórych" - napisała jedna z internautek. "Ciężko widzę. Baba generał" - dodała kolejna. "Ta kobieta powinna wyjść za samą siebie. Szkoda tych mężczyzn" - stwierdziła następna. "To nie casting na pracownika roku, tylko potencjalnego męża" - skwitowała kolejna.

Widzom w szczególności nie spodobał się jeden przytyk, jaki Agnieszka wygłosiła pod adresem Mateusza. "To on ma być wsparciem dla mnie, a nie ja dla niego" - ciekawe podejście do życia. Nic tylko życzyć powodzenia dla chłopaków", "Proponuję całej trójce wziąć nogi za pas, facet będący z nią w związku nie będzie miał nic do powiedzenia" - pisali internauci. A wy co o tym sądzicie?