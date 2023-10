Niedawno rozpoczęła się dziesiąta edycja programu "Rolnik szuka żony". Tym razem w randkowym show pojawiły się dwie rolniczki. Agnieszka liczy na to, że udział pomoże jej w znalezieniu prawdziwej miłości. Póki co, zapoznała się już ze wszystkimi kandydatami, którzy napisali do niej listy. Przeszła pora na pierwsze eliminacje. W wyborze trójki mężczyzn, którzy pojadą z Agnieszką na gospodarstwo, pomogło specjalne zadanie. Jak się okazało, nie wszyscy kandydaci sobie z nim poradzili. Rolniczka była bezlitosna.

"Rolnik szuka żony". Ostra wymiana zdań między Agnieszką i Mateuszem

Agnieszka postanowiła zaskoczyć swoich kandydatów. Przygotowała dla nich nietypowe wyzwanie. Każdy z uczestników musiał złożyć drewniane ławki. Niektórych to przerosło. Mateusz wypadł znacznie gorzej, niż jego przeciwnicy. Agnieszka nie szczędziła słów. "Jak ja zobaczyłam te jego oczy Shreka, żeby wziąć od niego tę ławkę. Bo on tego nie zrobi. Nie poddawaj się. Nie patrz tak na mnie, jakbym miała teraz zbawić cały świat i wybawić go z opresji. To on ma być wsparciem dla mnie, a nie ja dla niego" - powiedziała bez wahania.

Agnieszka nie omieszkała się skomentować marnych postępów Mateusza. Mężczyzna nie był zadowolony. "Ocenisz mnie poprzez ławkę?" - zapytał zdenerwowany. Rolniczka stanowczo zaprzeczyła. Wyznała, co tak naprawdę jest dla niej najważniejsze. "Jeśli myślisz, że ja ocenię cię tylko przez ławkę, to nie mamy o czym rozmawiać. Ja chcę poznać wasz charakter. Jak się poddasz i będziesz patrzył maślanymi oczami, że nie masz pojęcia, to pokazuje, jaki ty jesteś" - podkreśliła. Ostatecznie Agnieszka zdecydowała się zaprosić Mateusza na swoje gospodarstwo. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii.

"Rolnik szuka żony". Fani skomentowali zachowanie Mateusza. Nie jest dobrze

Podczas ostatniego odcinka show "Rolnik szuka żony" Mateusz nie krył zazdrości, gdy Agnieszka rozmawiała z innym kandydatem. Zachowanie mężczyzny nie uszło uwadze internautów. Tuż po tym, jak kobieta podjęła decyzję, fani skomentowali całą sytuację. Uważają, że Agnieszka i Mateusz nie są sobie pisani. Byli w szoku, że uczestnik przeszedł do następnego etapu. "Mateusz chyba został wybrany tylko po to, żeby odpaść w następnym odcinku", "Mateusz jest jakiś dziwny", "Nic z tego nie będzie", "Nie ogarniam, czemu wybrała Mateusza" - czytamy pod postem na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: Ewa z "Rolnik szuka żony" była już w telewizji. Lata temu próbowała sił w innych programach