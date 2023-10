To już dziesiąta edycja "Rolnik szuka żony". Program cieszy się sporą popularnością, a liczba połączonych par zdecydowanie przebija większość randkowych reality show. W najnowszym sezonie mogliśmy poznać m.in. uczestniczkę Annę, która pochodzi z Wielkopolski. Kobieta pragnie odnaleźć męża, który będzie dzielił z nią jej największe pasje. Gospodarstwo rolniczki zrobiło na widzach niemałe wrażenie. Wszystko za sprawą tego, jak wygląda jej dom. Potem fani zobaczyli, co znajduje się za nim i odebrało im mowę. Czym jeszcze może pochwalić się Anna? Więcej zdjęć Anny i jej gospodarstwa możesz znaleźć w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Kamila ujawnia przerażającą prawdę o stalkerze

Czy to pałac, czy gospodarstwo rolne? Dom Anny z "Rolnik szuka żony" robi wrażenie

W pierwszym odcinku wszyscy uczestnicy opowiadają o sobie i zapraszają do miejsc, w których mieszkają. Anna pokazała widzom swój wyjątkowy dom, który naprawdę z wyglądu przypomina pałac. Zaokrąglony piętrowy budynek zaprasza do siebie ogromnymi schodami, na końcu których znajdują się dwie białe, wysokie kolumny. Nad nimi znajduje się sporych rozmiarów balkon, który łączy ze sobą dwie części posiadłości. Kształt okien, kolor elewacji, dach - to wszystko sprawia, że cały dom wygląda jak zabytek. A za nim? Niekończące się szklarnie. Jak wyznała Anna, w jej gospodarstwie pracuje około 15 osób. Nic dziwnego, ponieważ oaza roślin, którymi zajmuje się kobieta, rozciąga się naprawdę daleko.

Kim jest Anna z "Rolnik szuka żony"?

Uczestniczka dziesiątej edycji ma 35 lat. Z wykształcenia jest dziennikarką, ale postanowiła cały swój czas poświęcić gospodarstwu rolniczo-ogrodniczemu. Razem z mamą i bratem zajmuje się uprawą głównie pomidorów malinowych i ogórków. A czego w programie szuka rolniczka? "Szczęście może mi dać rodzina, którą bym chciała mieć. No i ten mężczyzna, który myślę, że w końcu się pojawi. Właściwie wszystko w życiu już mam, potrzebuję tylko tego dopełnienia" - wyznała w jednym odcinku. Obecnie Anna bardzo dobrze ze wszystkim radzi sobie sama. Oprócz pracy w gospodarstwie prowadzi także dodatkowy biznes związany z kosmetyką. ZOBACZ TEŻ: Tak Małgosia i Paweł z "Rolnik szuka żony" świętowali piątą rocznicę. "Wjeżdża kiełbaska i kaszanka z grilla"

Gospodarstwo Anny z 'Rolnik szuka żony' Fot. 'Rolnik szuka żony'/ screenshot, VOD