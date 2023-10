Za nami kolejny odcinek nowej edycji programu "Rolnik szuka żony". Tym razem przyszedł czas na poważne decyzje. Zakończył się etap poznawania kandydatów. W najnowszej odsłonie randkowego show występują dwie rolniczki. Ania od dawna szukała drugiej połówki. Pierwsze małżeństwo 35-latki okazało się katastrofą. Miłosne rozczarowanie ograniczyło jej chęci na znalezienie partnera. Ania postanowiła jednak ponownie dać sobie szansę na romantyczną relację. Udział w programie ma jej w tym pomóc. Uczestniczka "Rolnika" spośród swoich kandydatów musiała wybrać pięciu mężczyzn, których chciała poznać bliżej. Nie każdy zgodził się z jej decyzją.

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Kamila bała się o swoje życie. Co się stało?

"Rolnik szuka żony". Ania podjęła decyzję. Wyszło na jaw, że różnica wieku nie ma dla niej znaczenia

Ania na co dzień zajmuje się uprawą warzyw szklarniowych. Jeszcze przed emisją programu wyznała, że szuka partnera, który będzie ją wspierał. Po otrzymaniu listów od kandydatów jej zapał nieco opadł. Postanowiła jednak dać im szansę. Niektóre randki były ogromnym rozczarowaniem. Jeden z uczestników przyznał nawet, że ma dziecko. Ania postanowiła dać jednak szansę mężczyznom. Poddała ich zadaniu, w którym musieli zasadzić kwiaty w doniczce. Ostatecznie wybrała trzy osoby, które pojadą na jej gospodarstwo.

Ania z show "Rolnik szuka żony" postanowiła poznać bliżej Dominika, Mikołaja i Jakuba. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jeden z nich jest znacznie młodszy od rolniczki. Mikołaj ma 21 lat, co oznacza, że dzieli ich 14 lat. Mężczyzna nie ukrywał, że obawiał się werdyktu. "To nie było pewne, czy zostanę wybrany, ponieważ, jak doskonale można zobaczyć, jestem o wiele lat młodszy od Ani" - wyznał. Tuż po emisji odcinka fani zabrali się do komentowania. Choć bardzo polubili Mikołaja, uznali, że nie stworzy on z Anią szczęśliwego związku. "Bierze do trójki owszem, fajnego gościa, ale na siłę mógłby być jej dzieciakiem", "Możliwe że to on wygra, widać, że ją kręci. Jednak nie sądzę, aby to była para na lata", "Wszystko fajnie, ale ten młody to jak synek" - czytamy w poście na Instagramie. Co sądzicie o takim wyborze? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Nie każdy pogodził się z decyzją Ani. Fani byli rozczarowani reakcją jednego z kandydatów

Wiele emocji w programie wywołał Bartosz. Wyszło na jaw, że kandydat Ani uczestniczył już w programie "Rolnik szuka żony". Mężczyzna walczył o serce Kamili Boś w ósmej odsłonie show. Niestety, nie udało mu się to. Postanowił ponownie spróbować swoich sił. I tym razem rolniczka go odrzuciła. Nie był zadowolony z jej decyzji. Komentarz kandydata zdenerwował fanów. "Chciałem wystąpić w tym programie i w końcu się udało. Myślę, że kolejnych edycji już nie będzie" - powiedział po usłyszeniu decyzji Ani. Widzowie byli wściekli. "Nawet odejść z klasą nie potrafi", "Odrażający typ. Co to w ogóle za tekst? Jak można w ten sposób mówić? Nie potrafi przełknąć gorzkiego smaku przegranej" - pisali po emisji odcinka. ZOBACZ TEŻ: Tak Małgosia i Paweł z "Rolnik szuka żony" świętowali piątą rocznicę. "Wjeżdża kiełbaska i kaszanka z grilla"