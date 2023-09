Niedawno rozpoczął się kolejny sezon programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Za nami piąty odcinek. W muzycznym show nie brakuje jednak kontrowersji. Nie da się ukryć, że wielu fanów ma swoich ulubieńców. Z reguły jurorzy są zachwyceni występami uczestników. Zdarza im się jednak skrytykować zmagania gwiazd, które wcielają się w znanych muzyków. Fani "TTBZ" nie zawsze zgadzają się ze słowami jury. Tym razem jeden z jurorów nie szczędził słów krytyki. Internauci byli w ogromnym szoku.

"Twoja twarz brzmi znajomo". Jeden z jurorów skrytykował Polę Gonciarz

W piątym odcinku show "Twoja twarz brzmi znajomo" Pola Gonciarz wcieliła się w postać Irene Cary. Wystąpiła z piosenką z "What a feeling", która zdobyła dużą rozpoznawalność poprzez film "Flashdance". Małgorzata Walewska była pod wielkim wrażeniem. Tuż po tym, jak Gonciarz zeszła ze sceny, zasypała ją komplementami. "Wspaniała energia, Bardzo jesteś świadoma każdego ruchu. Wokal zaczął być dobry, jak zaczęłaś się energiczniej ruszać, jakby ten ruch wymusił wzięcie oddechu. Jak śpiewasz piano, spokojnie, zaczynasz łagodnie, też musisz wziąć duży oddech, bo on niesie wysokość dźwięku. I niestety, zanim zaczęłaś aktywnie śpiewać, to wszystko konsekwentnie było pod dźwiękiem. To nie zmienia faktu, że jesteś energetyczną kobietą" - powiedziała jurorka.

Jak się okazało, z opinią Walewskiej nie zgodził się Robert Janowski. Prosto z mostu wyznał, że występ nie spełnił jego oczekiwań. Ku zaskoczeniu publiczności, skrytykował Polę Gonciarz. "Nie podobało mi się. Męczyłem się, słuchając i patrząc na to. Po prostu coś mi tu nie pasowało. Nie było takiej energii, takiego flow. W tym utworze nie wyczułem czegoś, co by mnie porwało i tyle" - powiedział bez wahania. Więcej zdjęć Poli Gonciarz znajdziecie w galerii na górze strony.

Internauci oburzeni werdyktem Janowskiego w "Twoja twarz brzmi znajomo". Nie kryją zdziwienia

Słowa Roberta Janowskiego bardzo oburzyły internautów. Tuż po emisji odcinka w mediach społecznościowych pojawiły się urywki z występów i przygotowań uczestników "TTBZ". Widzowie stanęli w obronie Gonciarz. "Janowski przesadził z oceną", "Cudowny występ Pola, z resztą jak co tydzień. Nie przejmuj się opinią jurorów, dla mnie jesteś najlepsza", "Janowski tak serio" - czytamy w komentarzach. A wy co sądzicie?