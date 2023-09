Roch z "Hotelu Paradise" ma brata w TVN, Krzyżański zabrał głos. To nie wszystko

"Hotel Paradise" z siódmą edycją rozkręcił się na dobre, a wraz z nim nowe kontrowersje wokół programu. Widzowie doszukali się bowiem niewygodnych faktów o Rochu Krzyżańskim. Powiedzieć o uczestniku, że nie jest lubiany, to nic nie powiedzieć. Fani formatu od jakiegoś czasu węszą ustawkę i podają mocne dowody na to, że Roch przechodzi z odcinka na odcinek na siłę. Internauci podali informację, że 22-latek prawdopodobnie jest bratem pracownika grupy TVN, która emituje program. Ten zdążył już odpowiedzieć.

Zobacz wideo Nana z "Hotelu Paradise" komentuje urodę znanych aktorów. "Dla mnie trochę za starzy"

Roch z "Hotelu Paradise" powiązany z pracownikiem TVN. Widzowie wściekli

Roch podpadł widzom, odkąd zaczął intrygi w rajskim hotelu. Dołączył do grupy, która atakuje Łucję, co widzowie wprost nazywają nękaniem. To on przyczynił się do tego, że uczestniczka nie została wybrana do pary na Rajskim Rozdaniu. "Roch wręcz zastraszył Pawła. Wprost powiedział, że jeśli wybierze Łucję - to go odpalą razem z nią" - czytamy w komentarzach na oficjalnym profilu na Instagramie. Fani programu nie kryją swojej irytacji i wprost wskazują, że gdyby to od nich zależało, już dawno wysłaliby Rocha do domu. Zaczęli jednak węszyć i wskazywać na to, że ta nienaruszona obecność uczestnika to ustawka. "Nie wyleci, jego brat pracuje w TVN". "No, gratulacje dla produkcji za wstawienie Rocha. No cóż, może on mobbingować uczciwą Łucję i doprowadzać ją do płaczu i hejtu na nią. Dobrze, że produkcja została zgłoszona do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przez widzów. A braciszek mówi, że on mu tej fuchy nie załatwił. Wstyd i hańba".

Ma brata w TVN, więc na bank dojdzie do finału. Stacja przecież będzie promować swoich - czytamy w komentarzach na Instagramie.

W jednym z komentarzy na Facebooku odezwał się brat Rocha, niejako potwierdzając plotki, jednak odcina się do zarzutów o załatwienie Rochowi wygranej w castingu. "Mój brat jest dorosły, zdecydował się wziąć udział w programie, w którym przez trzy miesiące jest zamknięty z obcymi ludźmi i wrzucony w codzienne i intrygi. Jestem dumny z emocji, które prezentuje - tych pozytywnych i tych negatywnych. Nie doświadczyłem nigdy takiego eksperymentu społecznego, ale oglądałem wszystkie edycje "Hotelu Paradise" i wiem, że nie są to proste emocje" - czytamy.

Brat Rocha z 'Hotelu Paradise' napisał o jego udziale w programie fot. Facebook.com

"Hotel Paradise". Rodziny pracowników mogą już brać udział w programie?

Na temat Rocha i jego brata w TVN wybuchła szeroka dyskusja w mediach społecznościowych. Niektórzy użytkownicy Twittera zwrócili uwagę na... regulamin "Hotelu Paradise". "Jakaś Kejti wkleiła regulamin poprzednich edycji. Jest tam zapis, że rodziny pracowników nie mogą brać udziału. A czemu beka? Bo akurat na ten sezon tego punktu w regulaminie nie ma" - napisała jedna z internautek. Sprawdziliśmy. W "Regulaminie castingu" dostępnym w internecie, w "Postanowieniach ogólnych" czytamy:

Pracownicy Organizatora i Telewizji oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w Castingu. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Z kolei w aktualnym regulaminie udostępnionym na oficjalnej stronie TVN, konstrukcja została nieco zmieniona, a powyższego zapisu nie ma zarówno w "Postanowieniach ogólnych", jak i w paragrafie "Warunki uczestnictwa". Mowa tylko o tym, że chętna osoba powinna zgłosić się zgodnie z procedurami przez odpowiedni formularz. "Kandydatem może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która: została zakwalifikowana do udziału w Castingu przez Organizatora w wyniku udziału w Precastingu lub dokonała zgłoszenia do udziału w Castingu w sposób opisany w ust. 2 poniżej". Co o tym myślicie?

Internauci węszą spisek w związku z udziałem Rocha w 'Hotelu Paradise' fot. twitter.com