Bandziorek z "Chłopaków do wzięcia" mieszka dziś na Mazurach. W takich warunkach

"Chłopaki do wzięcia" to program, który debiutował na antenie Polsat Play ponad dziesięć lat temu. Historie kawalerów z prowincji podbiły serca widzów, a ulubieni bohaterowie zyskali ogromną popularność. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych chłopaków jest Bandziorek, czyli Krzysztof Dzierżonowski. Mieszkaniec małej wioski odbywał niedawno wyrok w zakładzie karnym i wyszedł z powrotem na wolność. Co u niego słychać i jak teraz mieszka?

"Chłopaki do wzięcia". Bandziorek mieszka dziś na Mazurach

Bandziorek wyprowadził się wraz z partnerką Danusią na Mazury. Dom pary leży w malowniczej wiejskiej okolicy i otoczony jest małymi jeziorami. Choć uczestnik nie jest wielkim fanem łowienia ryb, to czasem chętnie wybiera się na molo, by wypocząć po pracy. Okolica nowego lokum Bandziorka prezentuje się sielankowo. Więcej zdjęć domu Bandziorka i Danusi znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Screen z programu 'Chłopaki do wzięcia'/polsatboxgo.pl

Bandziorek i Danusia z "Chłopaków do wzięcia" pokonali kryzys w związku

Wnikliwi internauci udzielający się na grupie zrzeszającej miłośników "Chłopaków do wzięcia" donoszą, że Bandziorek ma za sobą bardzo ciężkie chwile. Kryzys przeżywał jego związek z Danusią, której oświadczył się w ubiegłym roku. Narzeczona Dzierżonowskiego przyznała w mediach społecznościowych, że jej związek należy już do przeszłości, ale była to chyba deklaracja przesadzona. Para była bowiem widziana na romantycznej randce w Szczytnie, prawdopodobnie więc udało się pokonać problemy.

"Chłopaki do wzięcia". Jak wygląda dziś Bandziorek?

Od czasu, gdy widzowie Polsatu po raz pierwszy poznali Bandziorka, minęła już ponad dekada. Mężczyzna wówczas nie przykładał znacznej uwagi do wyglądu. Jednak od kiedy w jego życiu pojawiła się miłość, Bandziorek zaczął się bardziej starać. Przede wszystkim odstawił używki, a także zaczął dbać o fryzurę oraz ubiór. Różnicę między dzisiejszym Bandziorkiem a tym z początków programu jest zauważalna gołym okiem. Jego nowe zdjęcia zobaczycie tutaj.