"Hotel Paradise". Dopiero przyszła i już podpadła. "Szczyt chamstwa"

Do "Hotelu Paradise" niedawno dołączyła nowa uczestniczka, Wiktoria Taranowska. Otwarcie przyznała, że do programu przyszła po sławę, ale nie wyklucza, że może się zakochać. 22-latka od razu wpadła w oko Rochowi, który w hotelu tworzy parę z Justyną. Jak się okazuje, Wiktoria ma już za sobą trzy poważne związki. Ta wiadomość od razu stała się obiektem drwin widzów, z racji na jej młody wiek. Nowa mieszkanka rajskiego hotelu pracuje jako kadrowa i jak sama podkreśliła, lubi imprezować i kiedy jej coś nie pasuje, nie boi się konfrontacji. Wygląda na to, że szybko zdążyła zniechęcić do siebie widzów. W komentarzach na oficjalnym profilu programu na Instagramie nie zostawili na niej suchej nitki. Wszystko przez zachowanie uczestniczki wobec Łucji.

"Hotel Paradise". Widzowie apelują w sprawie Łucji. Nowa uczestniczka już im podpadła

Już od dawna do produkcji programu "Hotel Paradise" napływały skargi na zachowanie innych uczestników wobec Łucji. Kiedy weszła do programu, od razu podpadła dziewczynom. "Zbyt lekko podałam dłoń. Siedziałam noga na nogę. Rozmawiałam z chłopakami. Zbyt pewna siebie" - wyliczała na Instagramie, co zarzucały jej "koleżanki" z hotelu. Łucja niedawno odpadła z programu, ale została niedawno przywrócona. Po jej powrocie było jeszcze gorzej. Widzowie na oficjalnym profilach programu pisali o nękaniu i przemocy psychicznej wobec dziewczyny. Sprawa wpłynęła nawet do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Widzowie nie kryją oburzenia wobec twórców. "Cała produkcja łącznie z Klaudią sięgnęła dna, emitując ten sezon" - czytamy w komentarzach widzów na Instagramie. Na ostatniej Pandorze do grona uczestników gnębiących Łucję dołączyła też nowa mieszkanka hotelu - Wiktoria. Mimo że dziewczyna miała okazję wyciągnąć rękę do nowej koleżanki, nie zrobiła tego.

Uważam, że nagroda dla zwycięzców z tej edycji powinna być przekazana na rzecz organizacji zajmujących się zwalczaniem przemocy wobec kobiet lub pomagającej osobom w kryzysie psychicznym - napisała jedna z widzek na oficjalnym profilu programu na Instagramie.

"Hotel Paradise". Widzowie nie zostawili na Wiktorii suchej nitki. "Szczyt chamstwa"

Widzowie programu "Hotel Paradise" na bieżąco komentują odcinki na oficjalnych profilach programu w mediach społecznościowych. Fani show jednomyślnie stoją po stronie Łucji, która jest nieustannie atakowana przez uczestników. Kiedy do tego grona dołączyła też nowa uczestniczka Wiktoria, od razu skrytykowano jej zachowanie. "Ta pandora to szczyt chamstwa. Jak można być tak podłym i bez podstaw ubliżać drugiemu człowiekowi", "No pięknie błysnęła nowa Wiktoria. Dziewczynka zrobi wszystko, żeby się przypodobać grupie", "Najnowsza Wiktoria... brak cenzuralnych słów, by określić jej zachowanie" - czytamy w komentarzach na Instagramie.