"Hotel Paradise". Widzowie od dawna zgłaszali nękanie Łucji. KRRiT zabrała głos

Łucja to uczestniczka "Hotelu Paradise", która od początku "podpadła" innym uczestnikom. Zaczęło się niewinnie, od obgadywania, lecz kłody pod nogi podkładane przez innych zaczęły nabierać na sile. Dziewczyny przestały się kryć z niechęcią wobec Łucji i zaczęły mnożyć zarzuty. Po tym, jak piękna architektka odpadła z programu, na Instagramie wyznała, że powody, przez które nie spodobała się reszcie dziewczyn były błahe. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. Łucja niebawem została przywrócona do programu, a atmosfera jeszcze bardziej zgęstniała. Widzowie piszą wprost na oficjalnych profilach programu o nękaniu uczestniczki i przemocy psychicznej, a produkcji zarzucają brak reakcji. Okazuje się, że sprawa trafiła do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

"Hotel Paradise". Widzowie wściekli na brak reakcji wobec nękania. Zgłosili sprawę wyżej

Po powrocie Łucji i Pawła do programu uczestniczki poczuły się wyraźnie zagrożone. Grupa zaczęła wpływać na Pawła, by ten na Rajskim Rozdaniu nie wybrał Łucji. Co więcej, mieszkańcy hotelu odwołali się do pewnego szantażu - jeśli ta dwójka się połączy, to wyrzucą ją w głosowaniu. Po tym, jak Paweł ustalił, że wybierze do pary Łucję, pod wpływem innych - wycofał się. Na Pandorze uczestnicy wykorzystali okazję, by wbijać szpile architektce. Jak poinformował portal Eska, wyżywanie się na Łucji na wizji zostało zgłoszone do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

W sprawie "Hotelu Paradise" (TVN), we wrześniu 2023 roku do KRRiT wpłynęła jedna skarga indywidualna. Zarzuty ze skargi dotyczą mobbingu i nękania wobec jednej z uczestniczek, Łucji - przekazała Esce Teresa Brykczyńska, rzeczniczka prasowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

"Hotel Paradise". Widzowie: Oni mają jakąś chorą fascynację

Po najnowszych odcinkach skarg może być więcej. Widzowie zwracają uwagę na nowe intrygi uczestników. Po ostatniej Pandorze, gdzie mieszkańcy hotelu odpowiadają na pytania, nie obyło się bez złośliwości wobec Łucji. "Oni mają jakąś chorą fascynację z gnębienia innych, jak można się tak cieszyć, że ktoś przez nich cierpi. Nawet przy najlepszej zabawie nie mają tak szerokich uśmiechów jak wtedy gdy ktoś jedzie po Łucji, to jest socjopatyczne", "Co to było? Wyglądało jak egzekucja. Agresja Wiktorii, głupie śmiechy Patryka, Jacka. Roch szczęśliwy, jak gnoją Łucję", "Po wczorajszym odcinku myślałam, że gorzej być nie może. Dzisiaj to było nękanie i znęcanie się psychiczne nad Łucją" - to tylko niektóre z głosów widzów w mediach społecznościowych. Co sądzicie o całej sytuacji?