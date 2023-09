Znów zmiany w "Twoja twarz brzmi znajomo". Będzie nowy juror

Program "Twoja twarz brzmi znajomo" bawi widzów od wielu lat. Obecnie na stacji Polsatu emitowana jest 19. edycja muzycznego. Po raz kolejny wyłoniono osiem gwiazd, które co tydzień prezentują umiejętności wokalne i aktorskie. Najnowsza odsłona programu wywołała mnóstwo kontrowersji. Początkowo chodziło o występ Kuby Szmajkowskiego, który został oceniony jako rasistowski. Widzowie chętni brali udział w medialnej batalii, obierając przy tym jedną ze stron. Teraz wyszło na jaw, że w programie szykują się zmiany.

Zobacz wideo Kuba Szmajkowski o aferze w show "Twoja twarz brzmi znajomo". Otrzymał wsparcie

W programie "Twoja twarz brzmi znajomo" szykują się zmiany. Kto zasiądzie w fotelu jurora?

Już wkrótce wyemitowany zostanie piąty odcinek programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Z tego względu w telewizji pojawiły się już zwiastuny. Fani w mediach społecznościowych zwrócili uwagę na pewien szczegół. Okazało się, że w spotach zabrakło Pawła Domagały. Aktor zasiadał na miejscu jurora wraz z Małgorzatą Walewską i Robertem Janowskim.

Widzowie wywnioskowali jedno - Domagała nie będzie już jurorem muzycznego show. Póki co, nie został ujawniony żaden powód, dla którego aktor miałby zrezygnować ze swojej roli. Wszystko wskazuje na to, że w najnowszej odsłonie uczestników oceniać będzie Joanna Liszowska. Celebrytka jest dobrze znana w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Była uczestniczką show podczas drugiej edycji w 2014 roku. Co sądzicie o takiej zmianie? Więcej zdjęć jurorów formatu "Twoja twarz brzmi znajomo" znajdziecie w galerii na górze strony.

Tak zmieniały się składy jurorów show "Twoja twarz brzmi znajomo"

Pojawiły się głosy, że być może Domagała został zwolniony. Nie byłaby to pierwsza tego typu sytuacja. Po tym, jak Edward Miszczak został dyrektorem Polsatu, z programem musieli pożegnać się Michał Wiśniewski i Katarzyna Skrzynecka. " Podziękowano mi, ale nie mam żalu. Rozumiem, że przychodzi ktoś nowy i układa wszystko po swojemu. On teraz zarządza domem, jakim jest Polsat i robi to tak, by mu się dobrze pracowało i by miał dobre wyniki. Ma do tego pełne prawo, bo jest szefem stacji. Mnie w moim domu też nikt nie będzie mówił, jak mam go urządzać. Więc trzymam kciuki" - mówił wówczas piosenkarz w rozmowie z "Faktem". Z koleżanką w branży solidaryzował się również Piotr Gąsowski. Po zwolnieniu Skrzyneckiej, sam zrezygnował z roli prowadzącego. ZOBACZ TEŻ: Co dalej z kolejnym sezonem "TTBZ" po zarzutach o rasizm? Miszczak trochę się namyślał