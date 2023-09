Program "Rolnik szuka żony" dał szansę wielu osobom na znalezienie prawdziwej miłości. Przez kilka edycji randkowego show rolnicy, jak i kandydatki, mieli szansę na poznanie drugiej połówki. Tak też stało się w przypadku Małgorzaty i Pawła Borysewiczów. Para poznała się w czwartej odsłonie programu. Kultowe show przyniosło im ogromną popularność. Farmerka wraz ze swoim ukochanym niedawno świętowała szóstą rocznicę związku. Teraz przyszła pora na pięciolecie małżeństwa.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Tak wygląda pokój córki Małgosi i Pawła

"Rolnik szuka żony". Małgorzata i Paweł Borysewiczowie świętują piątą rocznicę ślubu! Podzielili się zdjęciami

Małgorzata Borysewicz zyskała ogromną popularność po emisji programu "Rolnik szuka żony". Rolniczka bardzo często udziela się w mediach społecznościowych, gdzie komunikuje się z fanami. Często pokazuje urywki ze swojego prywatnego życia. Nie brakuje postów z ukochanym Pawłem. Niedawno celebrytka pochwaliła się piątą rocznicą ślubu. "Przybijamy sobie pięć!" - napisała pod kilkoma ujęciami ze swojego wyjątkowego dnia.

Fani byli zachwyceni sesją zdjęciową, którą udostępniła Małgorzata Borysewicz. Widzowie programu "Rolnik szuka żony" są pewni, że to małżeństwo pasuje do siebie wręcz idealnie. Para doczekała się nawet dwójki dzieci, Ryszarda i Blanki. Obserwatorzy rolniczki życzyli zakochanym jak najwięcej szczęścia na najbliższe lata. "Bardzo jesteście do siebie podobni, życzę wam dużo szczęścia i radości", "Dużo miłości i zrozumienia", "Jakie piękne wspomnienia" - czytamy pod postem. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Małgorzata i Paweł są małżeństwem od pięciu lat

Małgorzata i Paweł pochwalili się, w jaki sposób świętowali piątą rocznicę małżeństwa. Okazało się, że tego dnia zrobili sobie śniadanie w altance. Postawili na nietypowe danie."A wiecie, z tego tytułu wjeżdża kiełbaska i kaszanka z grilla" - wyznała zadowolona rolniczka po tym, gdy powiedziała, że od ślubu z ukochanym minęło już pięć lat. Pomimo jesiennych dni, pogoda im dopisała. Małgosia dostała nawet prezent. Niestety, nie pochwaliła się, co to było. Życzymy szczęścia na dalsze lata! ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Małgorzata Borysewicz zdradza sekret smukłej figury. Ma ulubioną czynność

'Rolnik szuka żony', Małgosia i Paweł fot. Instagram/@rolnikwszpilkach/screen