Trwa 14. sezon teleturnieju "Milionerzy", który rozkręcił się już na dobre. W 661. odcinku teleturnieju przed Hubertem Urbańskim zasiadła pani Aleksandra, optometrystka, która, aby zdobyć ten zawód, edukowała się zarówno w Łodzi, jak i w Warszawie. Uczestniczka przez pierwsze pytania przebrnęła jak burza i oszczędziła wszystkie koła ratunkowe. Pierwsze trudności pojawiły się na zagadnieniu o 75 tysięcy złotych. Pytanie "Pięć litrów to tyle samo, co" wprawiło w zakłopotanie uczestniczkę. Bez dłuższego zastanowienia zaznaczyła jedną z odpowiedzi, która okazała się błędna. Więcej przeczytasz tutaj. Podchwytliwe pytania to domena "Milionerów". W jednym z ostatnich odcinków padło pytanie o "ryczące czterdziestki".

"Milionerzy". Padło pytanie o ryczące czterdziestki i wyjące pięćdziesiątki

W 658. odcinku "Milionerów" grę rozpoczął Jacek Duda, filolog słowiański i magister stosunków międzynarodowych z Pruszkowa. Uczestnik próbował robić doktorat, ale zrezygnował z tych planów i obecnie pracuje jako przewodnik turystyczny. Na co dzień oprowadza turystów po Warszawie. Gra szła mu wyjątkowo sprawnie i kontynuował ją w kolejnym odcinku teleturnieju. Pytanie za pięć tysięcy złotych na pewno was zaskoczy.

Ja mam tylko nadzieję, że te ryczące czterdziestki to nie jest żadna aluzja do wieku, bo po czterdziestych urodzinach to człowiek tak się czuje... - powiedział gracz.

Na lekcji jakiego przedmiotu uczymy się o ryczących czterdziestkach, wyjących pięćdziesiątkach i bezludnych sześćdziesiątkach?

A. matematyki

B. geografii

C. muzyki

D. chemii

Gracz od razu podkreślił, że doskonale, wie, o co chodzi. Bez chwili zastanowienia zaznaczył wariant "B", który okazał się właściwy. A wy, znaliście odpowiedź na to pytanie? Jak się okazuje, wszystkie wymienione przez Huberta Urbańskiego określenia dotyczą obszarów na półkuli południowej. Ryczące czterdziestki to strefa rozciągająca się pomiędzy 40. a 50. stopniem szerokości geograficznej. Wyjące pięćdziesiątki pomiędzy 50. i 60. i nazwa nawiązuje do intensywnych wiatrów występujących na tych obszarach. Bezludne sześćdziesiątki dotyczą obszaru pomiędzy 60. a 70. stopniem szerokości geograficznej.

"Milionerzy" Te pytania zaskoczyły uczestników. Na "awanturce" stracił aż dwa koła

W 642. odcinku show zagościł pan Mateusz. Początkowo szedł jak burza. W jednym z pytań musiał wskazać, czym jest awanturka. Kosztowało go to aż dwa koła ratunkowe. Ostatecznie, udało się zaznaczyć poprawną opcję. Z kolei w 655. odcinku "Milionerów" zagościła pani Beata. Uczestniczka całkiem nieźle sobie radziła, dopóki nie napotkała na pytanie o ramadan. Kobieta zdecydowała się podjąć ryzyko. Niestety, tym razem się ono nie opłaciło i musiała zakończyć grę. A wy poradzilibyście sobie z tymi pytaniami? Premierowe odcinki "Milionerów" możecie obejrzeć od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 na antenie TVN.