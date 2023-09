Dorota Szelągowska od lat prowadzi programy o remontach. "Totalne remonty Szelągowskiej" skradły serca widzów tym, że w każdym odcinku projektantka pomaga osobom, które naprawdę tego potrzebują, a których nie stać na remont. Tym razem trafiła do młodej kobiety, którą boleśnie doświadczył los. Jej mieszkanie po metamorfozie jest nie do poznania. Widzowie zgodnie przyznali, że ta przemiana wyciska łzy wzruszenia.

"Totalne remonty Szelągowskiej". Pani Beata przeszła przez tragedie. Rodzina poprosiła Dorotę Szelągowską o pomoc

Do programu panią Beatę zgłosiła rodzina. Wspólnie przygotowali nagranie, na którym opowiedzieli o tym, co spotkało w życiu bohaterkę. Nic dziwnego, że ekipa właśnie ją wybrała do remontu. "Mam w rodzinie anioła, który ma duże skrzydła i ogromne serce" - zaczęła ciocia uczestniczki. Siostra, mama i inni bliscy opowiedzieli o wypadku, którego pani Beata doznała w dzieciństwie. Miała już nigdy nie chodzić, ale dziś porusza się o kulach. To jednak nie wszystko. W dorosłym życiu kobieta spotkała miłość życia - Jakuba. Jej partner i ojciec jej córki zginął w wypadku, gdy dziecko miało zaledwie dwa lata. Mimo tragicznych wydarzeń uczestniczka pomaga jeszcze innym. Prowadzi sklep ze sprzętem medycznym dla niepełnosprawnych i nigdy nie odmawia bliskim w potrzebie.

Dorota Szelągowska w "Totalnych remontach Szelągowskiej" odmieniła los uczestniczki. Spójrzcie na zdjęcia

Mieszkanie w bloku dla zespołu "Totalnych remontów Szelągowskiej" był nie lada wyzwaniem. Pomieszczenia nie tylko trzeba było odnowić, ale i dostosować do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. "Łazienka była po prostu niebezpieczna. Beacie zdarzyło się już kilka razy upaść w momencie, kiedy korzystała z wanny. W tej chwili mamy jasne, eleganckie pomieszczenie. Dzięki temu, że przenieśliśmy pralkę do przedpokoju, jest dużo miejsca na toaletę, obok mamy uchwyt, dzięki czemu korzystanie z niej jest po prostu bezpieczne" - powiedziała Dorota Szelągowska w programie. W łazience znalazły się prysznic z miejscem do siedzenia oraz więcej przestrzeni. Wszystko utrzymane w jasnych kolorach z dodatkiem złota.

Ogromne zmiany zaszły też w salonie, gdzie projektantka stworzyła przestrzeń do odpoczynku i jadalnię. "Salon był totalnie niefunkcjonalny. W tej chwili mamy bardzo kobiecy, elegancki salonik" - powiedziała Szelągowska. Pani Beata była w szoku i z niedowierzaniem patrzyła zwłaszcza na nową łazienkę, w której teraz będzie mogła swobodnie się poruszać. Zobaczcie, jak łazienka wyglądała przed zmianami oraz odmieniony salon w całej okazałości w naszej galerii na górze strony.