Dziewiąty sezon "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozkręcił się na dobre. Widzowie show pokładają ogromną nadzieję w nowych ekspertkach, które zostały zaangażowane do eksperymentu. Przed Hanną Kąkol, Zuzanną Butryn i Julittą Dębską ogromne wyzwanie, bo statystyki są miażdżące, Po wszystkich dotychczasowych edycjach programu zaledwie kilka par przetrwało. Największe wątpliwości budzi obecnie małżeństwo Kingi i Marcina. Widzowie nie wróżą im sukcesu. Co na to ekspertka?

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka Łyczakowska pokazała salon. Stworzyła wyjątkowe miejsce

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Ekspertka ocenia zachowanie Marcina

Małżeństwo Kingi i Marcina ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od razu przykuło uwagę widzów. Wszystko za sprawą zachowania mężczyzny, który nie ukrywał, że dobrana mu w eksperymencie partnerka nie jest w jego typie. "Szczerze mówiąc, to bym się nie obkręcił za nią na ulicy, ale tak naprawdę, to o niczym to nie świadczy" - wyznał po ceremonii. Na tę sytuację zareagowała nawet Marta Podbioł z poprzedniej edycji show, która sama znalazła się w podobnej sytuacji. "Taki znajomy wajb" - podkreśliła. Jej ówczesny partner Maciej, także od razu stwierdził, że to "nie jest jego typ kobiety" i od razu przekreślił ich związek. Jak będzie tym razem? Marcin nawet podczas wesela wydawał się spięty i niezadowolony, co od razu zauważył jego przyjaciel. "W pierwszej chwili wydawało mi się, że jest bardzo dobrze i on jest zadowolony. Ale tak pod koniec coś mi dało sygnały, że coś może być nie tak" - podkreślił kolega Marcina. Co o zachowaniu uczestnika sądzi ekspertka z programu, psycholożka Zuzanna Butryn? "W odcinku widać, jak jest sceptyczny, a wręcz momentami, jak mówią internauci, rozczarowany" - zaznaczyła w rozmowie z Party.pl. Ekspertka podkreśliła, aby próbować zrozumieć zachowanie uczestnika, który był pod ogromną presją. To nie przekreśla jednak szans na powodzenia małżeństwa Kingi i Marcina. Jak sądzicie, czy ten związek ma szansę przetrwać?

Pamiętajmy, że czasem łatwo wyciągnąć pochopne wnioski, pochopnie ocenić. Ślub to niewątpliwie stresujące doświadczenie, a dodajmy do tego fakt, iż nie znamy osoby, która za chwilę zostanie naszą żoną. Nikt z nas nie wie, jak reagowałby w takiej sytuacji, dlatego ważna jest wyrozumiałość internautów do emocji uczestników - podsumowała ekspertka.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kinga i Marcin już się rozstali? Ktoś się wygadał

Marcin Wichrowski jest uczestnikiem drugiego sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Mężczyzna zdradził, jak dalej potoczyły się losy Kingi i Marcina. Na oficjalnym profilu programu na Instagramie pod jednym z materiałów wideo z ceremonii ślubnej uczestników wypalił, że "nie są już razem". Ten komentarz od razu wywołał burzę w sieci i szybko został usunięty. Więcej przeczytasz tutaj.