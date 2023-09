Jak inna osoba przed programem. Magda ze "ŚOPW" była platynową blondynką

Dziewiąta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozkręciła się na dobre. Wszystkie pary wytypowane przez ekspertki są już po oficjalnych uroczystościach. W czwartym odcinku mogliśmy rzucić okiem na to, jak bawili się na weselach. Świeżo upieczeni małżonkowie mają miesiąc na podjęcie decyzji, czy chcą kontynuować relację. Widzowie z zaciekawieniem śledzą kolejne losy uczestników. Mają już nawet swoich faworytów. Bez wątpienia są nimi Magda i Krzysztof. Ta para niezmiennie cieszy się pochlebnymi komentarzami w sieci. W dniu ich zaślubin przeszkodził im deszcz. Mimo to kobieta nienagannie się prezentowała. Dokopaliśmy się do jej zdjęć sprzed lat. Możecie jej nie rozpoznać.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Iza pokazała nową fryzurę. Co za cięcie!

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Magda na ujęciach sprzed lat. Nie poznalibyście jej

W programie Magda dała się poznać jako sympatyczna osoba. Już na samym początku stanowczo zaznaczyła, że bardzo zależy jej na tym, aby jej mąż nie był gburem. Kobieta jest też bardzo wrażliwa. Wiadomo również, że uwielbia tarota. Z zawodu jest psycholożką i interwentką kryzysową.

Nie da się ukryć, że nieodzowną częścią obecnego wizerunku Magdy są krótkie i kruczoczarne włosy. Wyobrażacie ją sobie w jasnym blondzie? W mediach społecznościowych zostały udostępnione zdjęcia uczestniczki sprzed lat. Na fotografiach wygląd Magdy różnił się nie tylko nieco innymi stylizacjami i upodobaniami modowymi, ale przede wszystkim kolorem włosów. Jak się okazuje, jeszcze kilka lat temu na głowie uczestniczki gościł bardzo jasny odcień.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Widzowie dobrze wróżą Magdzie i Krzysztofowi. Wiadomo, jaki będzie finał?

Widzowie nie mają wątpliwości, że 25-letnia Magda z Dębicy i 33-letni Krzysztof z Przemyśla to jedna z najlepiej dobranych par w tej edycji. Ostatnio spekulacje na ten temat podsyciła sama uczestniczka, publikując w mediach społecznościowych bukiet pięknych kwiatów od tajemniczego adoratora. Internauci zaczęli snuć teorię, że otrzymała je od programowego męża. Myślicie, że ich małżeństwo przetrwa próbę czasu? O tym przekonamy się już niebawem. Premierowe odcinki "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są emitowane w każdy wtorek o godzinie 21:35 na antenie TVN.