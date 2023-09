Ósma edycja "Love Island" rozkręciła się na dobre. Od premiery najnowszego sezonu minęło już trochę czasu i widzowie mają pewnych faworytów wśród par. Mimo to uczestnicy dbają, by na Wyspie Miłości cały czas coś się działo. Trzeba przyznać, że ostatnio emocje niemal sięgnęły zenitu. Wszystko za sprawą nowych uczestniczek, które dołączyły do męskiej grupy w Casa Amor. Wygląda na to, że cztery panie mogą jeszcze nieźle namieszać. Co na to widzowie randkowego show?

"Love Island". Nowe uczestniczki w Casa Amor. Widzowie dobrze znają jedną z nich. "Młodsza kopia Roksany"

Na ten moment czekali chyba wszyscy. Prawdziwy test wierności trwa w najlepsze. Dotychczasowi uczestnicy zostali rozdzieleni i tylko od nich zależy, czy wykażą się oddaniem i lojalnością w stosunku do swoich drugich połówek. Panowie spakowali walizki i wyjechali z domu na kilka dni, by bawić się z nowymi uczestniczkami w Casa Amor. Z kolei do pań z Wyspy Miłości dołączyli nowi uczestnicy.

W Casa Amor pojawiły się cztery kobiety: Oliwia, Nicola, Oliwka i Sofi. W mediach społecznościowych programu opublikowano zdjęcia. Widzowie nie mogli przejść wobec nich obojętnie. Niemal od razu chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Największe zainteresowanie wśród nich wzbudziła Sofi, którą większość porównuje do Roksany z poprzedniej sezonu. "Sofi wygląda jak Roksana z poprzednich edycji", "Nie no Sofi to czysta Roksana", "Sofi to młodsza kopia Roksany. Mega podobna" - pisali. Druga grupa internautów skupiła się na pozostałych paniach. "Nicola najlepsza" - napisała jedna. "Jak one mają namieszać?" - zapytała kolejna. "Coś czuję, że Oliwka nieźle namiesza" - stwierdziła następna. "Będzie się działo" - skwitowała kolejna.

"Love Island". Nowi panowie zrobili furorę. Internautki oniemiały. "Ale ciacha!"

Na panie również czeka nie lada niespodzianka. Dziewczyny, które pozostały w domu dostały szansę na poznanie nowego partnera. Wszystko ze względu na to, że miejsce ich mężczyzn zajęli nowi uczestnicy. "Chłopaki z Casa Amor wkraczają na arenę miłości! Zawrócą w głowach naszym islanderkom? Jak myślicie?" - napisano na oficjalnym profilu programu.

Internautki aż zapiały z zachwytu. Wygląda na to, że nowi przypadli im do gustu. "Ale ciacha! Lepsi od obecnych", "Taką Casę to ja rozumiem, ale hot!", "Panowie z Casy chyba najlepsi jak do tej pory" - pisały. Myślicie, że sporo się jeszcze wydarzy na Wyspie Miłości? Premierowe odcinki programu są emitowane od poniedziałku do piątku i w niedzielę o godzinie 21:00 na antenie TTV.