Za nami kolejny odcinek "Milionerów". W 660. programu odsłonie grę kontynuowała pani Monika z Sopotu. Uczestniczce udało się już zdobyć 1000 złotych. Mogła liczyć na wsparcie dzieci i partnera, którzy obserwowali jej zmagania z publiczności. Pani Monika była gotowa na dalszą grę. Jak poradziła sobie z pytaniami? Która kategoria była dla niej trudna? Sprawdźcie sami!

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Ohme o hejcie po "Milionerach": Nie zgłosiłam się tam, bo uważam, że jestem omnibusem

"Milionerzy". To pytanie sprawiło trudności uczestnikowi

Początkowo pani Monika nie miała sobie równych. Bez większych problemów poradziła sobie z większością pytań. Wykorzystała przy tym jedynie jedno koło ratunkowe. Trudności napotkała dopiero przy kategorii za 125 tysięcy złotych. Pytanie brzmiało: Który pisarz jest autorem dwóch haseł reklamowych: "Cukier krzepi" i "Lotem bliżej"?. Dla bohaterki odcinka przygotowano cztery możliwe opcje:

A. Julian Tuwim

B. Bolesław Leśmian

C. Agnieszka Osiecka

D. Melchior Wańkowicz

"Milionerzy". Poprawna odpowiedź na pytanie

Pani Monika nie była pewna swojej odpowiedzi. Stwierdziła, że to idealny moment na zadzwonienie do przyjaciela. Koleżanka uczestniczki wyznała, że wybrałaby odpowiedź. "C. Agnieszka Osiecka". Bohaterka odcinka postanowiła się upewnić. Skorzystała z ostatniego koła ratunkowego, jakim było 50:50. Dzięki temu była już pewna, co wybierze. Zdecydowała się na odpowiedź, którą wskazała jej znajoma. Chwilę później nie mogła uwierzyć w to, co słyszy. Wyszło na jaw, że opcja była błędna. Autorem danych haseł reklamowych był Melchior Wańkowicz. Niestety, pani Monika musiała się pożegnać z programem z sumą gwarantowaną 40 tysięcy złotych.

"Milionerzy". Ciekawe pytania z poprzednich odcinków

W 653. odcinku "Milionerów" pojawiła się pani Magdalena. Niestety, uczestniczce udało się wygrać zaledwie tysiąc złotych. Jak się okazało, pokonało ją pozornie łatwe pytanie o ciasto francuskie. Niestety, nie znała poprawnej odpowiedzi. W 655. odcinku programu wystąpiła pani Beata. Uczestniczka "Milionerów" musiała się zmierzyć z pytaniem dotyczącym ramadanu. Postanowiła zaufać swojej intuicji i zaryzykować. Niestety, na marne. Ostatecznie, bohaterka musiała pożegnać się z programem. ZOBACZ TEŻ: Hubert Urbański opublikował nowe zdjęcie. Fani są zaniepokojeni. "Ale smutno się zrobiło"