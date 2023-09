Dorota Szelągowska zaistniała jako projektantka wnętrz. Prowadziła takie produkcje jak "Domowe rewolucje", "Dorota was urządzi" czy "Totalne remonty Szelągowskiej". Prezenterka zawodowo udowadnia, że z prostego mieszkania może stworzyć eleganckie i stylowe miejsce. Ponadto aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie często publikuje treści związane ze swoim zawodem. Profil na Instagramie służy jej również do kontaktu z fanami. Ostatnio mogła liczyć na wiele urodzinowych życzeń.

Dorota Szelągowska skończyła 43. lata! Mogła liczyć na życzenia od koleżanki z programu

Dorota Szelągowska często publikuje posty w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie obserwuje ją niecały milion użytkowników. 26 września prezenterka obchodziła 43. urodziny. Fani złożyli jej mnóstwo życzeń, którymi się pochwaliła. Wśród przesyłających jej urodzinowe serdeczności pojawiła się architektka Marika Jóźwiak, która współpracuje z Szelągowską przy jednym z jej programów. Opublikowała specjalny post. "Chwila nieuwagi i blondyna znów ma urodziny. I to nieprawda, że pamiętam o nich tylko dlatego, że są na dzień przed moimi. Pamiętam, bo z natury jestem pamiętliwa, jak również dlatego, że to od lat jedna z ważniejszych osób w moim życiu. Pomimo upływu lat, nadal czuję się bardzo wyróżniona tym, że się znamy i co ważniejsze, nadal lubimy" - zaczęła swoje życzenia.

"Przed państwem jubilatka Dobrota Szelągowska, której wspólnie życzmy tego, aby po tak wielu latach uszczęśliwiania wszystkich w końcu sama była najszczęśliwsza i najodważniejsza w decyzjach, które do tego szczęścia ją doprowadzą i najodporniejsza na strach, który zwykle podpowiada najgorzej. I w ogóle niech będzie najbardziej sobą" - napisała w poście Marika. Dodała, że gdyby fani znali Szelągowską osobiście, z pewnością by ją polubili. Załączyła również kilka wspólnych zdjęć. Post bardzo wzruszył projektantkę wnętrz, która z wdzięczności udostępniła go na swoim profilu.

Tak Szelągowska świętuje urodziny. Przyjaciel przygotował dla niej niespodziankę

Dorota Szelągowska opublikowała relację, w której zdradziła, jakie ma plany na 43. urodziny. Na początku "Chciałam wam wszystkim podziękować za zalew życzeń. Tam są piękne życzenia, żebym była szczęśliwa, dużo miłości (...) już to wszystko mam, więc jakby coś mogę podzielić się tymi życzeniami i możecie mi życzyć, żeby było tak pięknie jak jest" - powiedziała na profilu na Instagramie do swoich fanów. Dodała, że tego dnia przyjaciel przygotował dla niej niespodziankę. "Jestem porwana w podróż przez najwspanialszego faceta na świecie, to są najlepsze urodziny na świecie" - wyznała. ZOBACZ TEŻ: Tak Dorota Szelągowska wyglądała na początku kariery. Już wtedy zachwycała urodą