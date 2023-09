"Miodowe lata" to jeden z popularniejszych seriali wśród Polaków. Mimo że od lat nowe odcinki nie trafiają do emisji, to widzowie chętnie wracają pamięcią do swoich ulubionych bohaterów. Akcja serialu toczyła się w jednej z warszawskich kamienic, a głównymi bohaterami były dwie pary małżeństw. Choć wydawać by się mogło, że losy Krawczyków i Norków nie będą kontynuowane, to niedawno media obiegła informacja o pracach, które trwają nad nowymi odcinkami.

REKLAMA

Zobacz wideo Szalone lata 90. powracają? T-raperzy znad Wisły pojawili się w klipie. Przypominamy ich telewizyjną historię [MUSIMY O TYM POGADAĆ]

"Miodowe lata" wrócą na antenę? Przypominamy słynne postacie z kultowego serialu

Te doniesienia potwierdził Artur Barciś w rozmowie z "Faktem". "Trwają prace nad scenariuszem "Miodowych lat" 20 lat później. Natomiast więcej szczegółów nie mogę zdradzić, bo, prawdę mówiąc, jeszcze ich nie znam. Dostałem tylko pytanie, czy zgodziłbym się zagrać" - zdradził Barciś. Sytuacja nie jest jednak do końca jasna. Portal Wirtualnemedia.pl dowiedział się, że Studio A należące do ATM Grupy nie prowadzi prac nad reaktywacją produkcji. "Nie komentujemy tych doniesień" - przekazała Sylwia Olech, PR manager ATM Grupy. W związku z rozbudzoną nadzieją na powrót kultowej produkcji na ekrany telewizorów przypominamy, jak kiedyś prezentowali aktorzy serialu. Niektórzy są dziś nie do poznania.

Cezary Żak

Cezary Żak w kultowej produkcji wcielał się w postać Karola Krawczyka, który był mężem Aliny i pracował jako motorniczy tramwaju linii 18 w Warszawie. Wówczas charakteryzowały go luźne spodnie z szelkami i koszula rozpięta pod szyją, a także ciemne włosy zaczesane do tyłu.

Artur Barciś

Artur Barciś w serialu komediowym występował jako Tadeusz Norek, mieszkający przy ulicy Wolskiej. Tadeusz zajmował lokum położone centralnie nad mieszkaniem Karola Krawczyka. W produkcji bardzo często widzieliśmy go z charakterystycznym wąsem i dłuższymi włosami zaczesanymi do tyłu.

Agnieszka Pilaszewska

Pierwotnie w postać serialowej Alinki wcielała się Agnieszka Pilaszewska. Choć wcześniej występowała już w różnych produkcjach, to właśnie dzięki tej roli zyskała ogólnopolską sławę i rozpoznawalność. Alinka z dozą humoru narzekała na życie w domu i nie rozumiała zamiłowania męża do piłki nożnej i bilardu. Przyjaźniła się z Danutą, sąsiadką z góry. Aktorka grała barwną postać do 93. odcinka, później w tej roli obserwowaliśmy Katarzynę Żak.

Marta Lipińska

W "Miodowych latach" nie mogło zabraknąć Marty Lipińskiej. Aktorka odgrywała rolę Zofii Rudnik, matki Aliny. Ta postać bez wątpienia została zapamięta jako dość charakterystyczna. Zofia trzymała męża pod pantoflem i niezmiennie pozostawała w otwartym konflikcie z zięciem. Warto zwrócić uwagę na jej ówczesną fryzurę. Wtedy na głowie aktorki gościł płomienny blond.

Waldemar Obłoza

Waldemar Obłoza wcielał się w postać Romana Kurskiego, sąsiada Krawczyków. Mężczyzna był kryminalistą, który siedział w najsłynniejszych więzieniach w Polsce, m. in. w Rawiczu, we Wronkach i na Białołęce. Na co dzień widywaliśmy go w wymiętych podkoszulkach i śliskich dresach. Jednak to jego charyzmatyczne i śmieszne powiedzonka zostały w pamięci fanów aż do dzisiaj. Więcej zdjęć aktorów grających w "Miodowych latach" znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.