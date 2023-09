Agnieszka z "Rolnik szuka żony" ma 17-hektarowe gospodarstwo. Zobaczcie, jak mieszka

Za nami kolejny odcinek programu "Rolnik szuka żony". Uczestnicy wybrali się na pierwsze randki z kandydatkami i kandydatami, których wybrali na podstawie listów. Jedną z uczestniczek jest 40-letnia Agnieszka. Rolniczka podkreśliła w programie, że nigdy nikogo nie kochała i dlatego nie stworzyła stałego związku. Randkowanie zaczęła bardzo niefortunnie. Jeden z jej kandydatów, Karol, jest doskonale znany widzom programu "Chłopaki do wzięcia", więc od razu zareagowali i w mediach społecznościowych ostrzegli rolniczkę. Podkreślili, że wielokrotnie w wulgarny sposób obrażał kobiety w internecie.

Co ciekawe, mężczyzna na randce pojawił się z drobnym upominkiem, obrazkiem konia, który jak twierdził, jest dziełem lokalnego artysty. Szybko wyszło na jaw, że autorką tego "arcydzieła" jest jego była dziewczyna, Karina Koch z programu "Chłopaki do wzięcia". Trzymamy kciuki, aby kolejni kandydaci wybrani przez Agnieszkę byli uczciwi. W rozmowie z Martą Manowską uczestniczka podkreśliła, że jest gotowa na miłość. "Gdyby w moim życiu pojawił się jakiś mężczyzna, znajdę czas na to, żeby wyjechać nawet na dwa tygodnie. Nie będzie to dla mnie problemem. Uwielbiam podróżować. Na pewno jestem bardzo oddaną i wierną osobą" - podkreśliła. Agnieszka na co dzień poświęca się swojej największej pasji - hodowli koni. Zobaczcie, jak wygląda jej gospodarstwo.

"Rolnik szuka żony". Agnieszka prowadzi ośrodek jeździecki i ma własną restaurację

Agnieszka z programu "Rolnik szuka żony" mieszka we wsi Biskupiec, gdzie ma 17-hektarowe gospodarstwo. Hoduje tam konie, ma ośrodek jeździecki i restaurację. Już jako mała dziewczynka zaczęła jeździć konno. Miała wtedy zaledwie dziewięć lat. Dziś w jej stajni jest aż 30 koni.

Uczestniczka show TVP1 nie tylko prowadzi ośrodek jeździecki, ale organizuje także zawody. "Jest to pasja, która wiele mnie nauczyła i ukształtowała mój charakter. Myślę, że konie mnie wychowały. Nauczyły mnie ogromnej cierpliwości, szacunku do drugiego człowieka i do zwierząt" - podkreśliła w programie. Gospodarstwo Agnieszki na początku miało być skromne, ale z czasem bardzo się rozrosło. "Początkowo to miała być malusieńka stajenka z malusieńką halą i z malutkim domem. Wyszło trochę inaczej" - wyznała w programie. Agnieszka otworzyła też restaurację. Zdjęcia gospodarstwa rolniczki znajdziecie w galerii na górze strony.

'Rolnik szuka żony'. Agnieszka fot. screen 'Rolnik szuka żony'

Te zwierzęta są jej największą pasją, a wsparciem jest dla niej tata. Swojej determinacji zawdzięcza wszystko to, co ma obecnie. Zawodowo musi podejmować wiele decyzji, więc w życiu prywatnym chciałaby, aby ktoś się o nią zatroszczył, stworzył z nią szczęśliwy dom i sprawił, że wreszcie poczuje się kochana - mówiła o uczestniczce Marta Manowska. "Rolnik szuka żony".

'Rolnik szuka żony' Agnieszka fot. facebook.com/ Rolnik Szuka Żony TVP

