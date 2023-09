Nie żyje gwiazda Polsatu. Był ulubieńcem widzów. "Nie zapomnimy cię nigdy"

W sieci pojawiła się smutna informacja. Polsat przekazał ważną wiadomość fanom programu "Górale". Nie żyje pan Staszek. Był mieszkańcem Piwnicznej-Zdroju. Telewizyjna produkcja dała mu dużą rozpoznawalność wśród fanów formatu. Uczestnik show zmarł 14 września 2023 roku. W "Góralach" pokazywał swoją codzienność życia na południu Polski. Ponadto przedstawił fanom historię swojego życia. Widzowie zdążyli bardzo polubić pana Staszka. Informacja została przekazana za pomocą mediów społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Magda Stępień o stracie syna. "Staram się walczyć o siebie"

Nie żyje Staszek z programu "Górale". Produkcja poinformowała o jego śmierci

Post na temat śmierci pana Staszka pojawił się na profilu Polsat Play na Instagramie oraz Facebooku. Producenci przekazali kilka ciepłych słów o ulubionym bohaterze "Górali". Przyznali, że napisanie tego typu postu nie należy do łatwych zadań. "To nie jest post, który kiedykolwiek chcieliśmy napisać. Wczoraj krótką drogę z gór do nieba pokonał Staszek, jedna z najbarwniejszych i najbardziej ukochanych postaci, jakie można było spotkać nie tylko na całym Podhalu, czy w programie "Górale", ale i na całym świecie" - czytamy.

Póki co, nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną śmierci pana Staszka. W oficjalnym oświadczeniu widnieje jedynie informacja, w jakich okolicznościach odszedł. "Zmarł w swoim domu, zabierając ze sobą ze świata trochę barw, dobroci i ciepła. Ale nikt nie odchodzi do końca, dopóki żyje pamięć o nim. Żegnaj Staszku. Nie zapomnimy cię nigdy" - napisano. Fani byli zdruzgotani informacją. Zostawili po sobie wiele komentarzy. Złożyli również kondolencje rodzinie. "Oglądam "Górali" i pan Staszek był lubiany wśród znajomych. Pokój jego duszy", "Wspaniały człowiek o wielkim sercu, żegnaj panie Staszku", "Oglądaliśmy Górali ze względu na pana Staszka", "Spoczywaj w pokoju, Staszku" - czytamy.

Program emitowany na Polsacie pokazywał codzienność mieszkańców gór

Program "Górale" opisywał życie mieszkańców południowej Polsce. Fani formatu mogli dowiedzieć się, jak wygląda codzienność odosobnionej społeczności. Nie da się ukryć, że Górale stanowią odrębną grupę, którą wyróżnia między innymi gwara, oryginalne stroje czy zwyczaje. Fani byli przekonani, że pan Staszek, pomimo trudności, lubił swoje miejsce zamieszkania. "Aby tak żyć trzeba się urodzić w górach, albo sobie na takie życie zasłużyć" - polsatplay.pl cytuje słowa pana Staszka.