"Rolnik szuka żony". Takiego wyznania kandydata jeszcze nie było. Rolniczkę zamurowało

Niedawno rozpoczął się nowy sezon programu "Rolnik szuka żony". W dziesiątej odsłonie randkowego show widzowie poznali aż dwie rolniczki, które szukały swojej wymarzonej drugiej połówki. Jedną z nich była 35-letnia Anna. Kobieta nie była zadowolona ze swojej listy kandydatów. Żaden z mężczyzn nie wpadł jej w oko. Postanowiła jednak dać szansę potencjalnym partnerom. W ostatnim odcinku przyszedł czas na randki. Szybko wyszło na jaw, że ta dwójka kandydatów nie jest pisana Ani. Jeden z nich wyjątkowo ją zaskoczył.

"Rolnik szuka żony". Wyznanie tego kandydata zaskoczyło rolniczkę. Widzowie nie mogli uwierzyć

Na początku Anna spotkała się z Bartkiem. Uczestnik już na wstępie przyznał, że pisał listy również do rolniczek z poprzednich edycji. Wszystko dlatego, że bardzo zależało mu na wystąpieniu w randkowym show. W końcu udało mu się spełnić to marzenie. Ania była zniesmaczona tym wyznaniem. Postanowiła zakończyć randkę. Nie kryła zawodu. Oliwy do ognia dolał fakt, że Bartkiem stwierdził, że "Ania szuka pantofla". To jednak nie wszystko.

Ania udała się również na randkę z Danielem. Uczestnik programu "Rolnik szuka żony" nie budził zaufania u rolniczki. Podkreślił, że na co dzień zajmuje się muzyką. Ania bała się, że będzie chciał wykorzystać udział w show na promocję i rozwój swojej kariery. Bohaterka nie spodziewała się jednak tego, co tak naprawdę ukrywał Daniel. "Moja sytuacja życiowa się zmieniła. Tydzień po napisaniu listu moja była partnerka się odezwała, przekazała mi informację, że jestem ojcem" - powiedział mężczyzna. Anna dała mu do zrozumienia, że nie jest gotowa na to, aby zaangażować się w tak niełatwą sytuację. Dodała, że gdyby doszło do kolejnych spotkań, bałaby się, że kandydat zechce wrócić do byłej partnerki. Ta randka również była dla niej rozczarowaniem. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Nie był to pierwszy zawód w programie "Rolnik szuka żony". Tym razem chodziło o wygląd

Nie tylko rolniczka zawiodła się na pierwszych randkach w programie "Rolnik szuka żony". Podobnej sytuacji doświadczył także Artur. Uczestnik zaprosił na randkę pewną kobietę. Anna, która napisała do niego list, nie spodobała mu się w realnym życiu. "Nie jesteś podobna (do tego, jak wyglądasz - red.) na zdjęciach" - powiedział zakłopotany. "Szukam naturalnej dziewczyny, która by mnie wspierała w tym, co robię. Byłabyś mnie w stanie wesprzeć?" - powiedział bez wahania. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Był z Kariną z "Chłopaków do wzięcia", teraz podrywa Agnieszkę z "Rolnika...". Koch skomentowała to