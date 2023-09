Wraz z połową września na antenę wrócił jeden z ulubionych programów widzów TVP - "Rolnik szuka żony". W pierwszym odcinku bohaterowie przeczytali listy, które otrzymali od kandydatów. 24 września premierę miał epizod, który zawsze budzi ogrom emocji. Widzom zaprezentowani zostali szczęśliwcy, którzy otrzymali zaproszenie na gospodarstwa. Odbyły się też pierwsze randki, ale też i pierwsze rozczarowania. Jednym z bohaterów show jest Artur, który na spotkanie zaprosił Annę.

"Rolnik szuka żony". Uczestnik poczuł się "oszukany" przez kandydatkę

Anna przed spotkaniem z rolnikiem przyznała, że liczy na "normalną rozmowę", przy której oboje będą czuć się komfortowo. Artur zaczął jednak spotkanie "z grubej rury". "Nie jesteś podobna (do tego, jak wyglądasz - red.) na zdjęciach" - powiedział zakłopotany. "Szukam naturalnej dziewczyny, która by mnie wspierała w tym, co robię. Byłabyś mnie w stanie wesprzeć?" - zapytał wątpliwie Annę. Uczestniczka poprosiła Artura, aby ten nie patrzył powierzchownie, zapewniając go, że jedno nie ma związku z drugim. "Lubię dbać o siebie, będę dbała o siebie i komuś się musi spodobać to, jak ja wyglądam" - przyznała Anna przed kamerami po spotkaniu.

"Rolnik szuka żony". Widzowie komentują zachowanie rolnika wobec kandydatki

Komentarze uczestnika wywołały dyskusję widzów programu. Część z nich oceniła, że jego zachowanie było nie na miejscu. "Jedno z drugim nie ma nic do rzeczy. Super, że dziewczyny z mniejszych miejscowości też dbają o siebie", "No na zdjęciach też naturalna nie jest, więc po co ją wybrał?", "Właśnie się dowiedziałam, że kobieta zadbana, to kobieta 'napompowana'". Fani programu rozpoznali także uczestniczkę z jednego z kabaretów. "Ta pani jest z kieleckiego kabaretu, kojarzę ją". Więcej zdjęć z drugiego odcinka "Rolnik szuka żony" znajdziecie w galerii na górze strony.

Gdzie i kiedy oglądać "Rolnik szuka żony"?

Obecna edycja "Rolnik szuka żony" jest wyjątkowa, bowiem dziesiąta. Każdy nowy epizod emitowany jest w niedzielę o godz. 21:10 w TVP1. Wszystkie odcinki programu "Rolnik szuka żony" możną oglądać także na stronie TVP programu. Show niezmiennie prowadzi Marta Manowska.