Niedawno rozpoczął się nowy sezon programu "Love Island. Wyspa miłości". Uczestnicy randkowego show od początku edycji dbają o to, aby cały czas się coś działo. Część widzów ma już swoich faworytów wśród par, co możemy wywnioskować z komentarzy pod postami na instagramowym profilu formatu. Jak się jednak okazało, jest pewna osoba, która nie przypadła do gustu fanom "Love Island". Widzowie są do tego stopnia oburzeni jej zachowaniem, że aż postanowili zaapelować do producentów.

Widzowie zaapelowali do producentów "Love Island. Wyspy miłości". Jedna z uczestniczek wyjątkowo im podpadła

Weronika od samego początku wzbudzała kontrowersje. Jej nietypowe zachowanie było szeroko komentowane przez widzów i współuczestników. Bohaterka produkcji często wyraża swoją opinię w bezpośredni i niemiły sposób do pozostałych osób. W ostatnim czasie oberwało się Łukaszowi, na którym kobieta nie zostawiła suchej nitki. Pozostali uczestnicy odebrali to jako atak w stronę mężczyzny. Nie byli zachwyceni. Próba rozmowy z Weroniką jednak nie poskutkowała.

"Mogę mówić, co chcę i jak mi się podoba i kiedy mi się podoba, i nie będę myślała o tym, kiedy cię urażam" - powiedziała bez wahania Weronika. Gdy jednak ktoś wystosował krytykę w jej stronę, stwierdziła, że czuje się już niechciana wśród uczestników. Uczestniczka bardzo podpadła widzom. Fani programu zaapelowali nawet do producentów. Chcą, aby usunęli ją z show. "Jak można trzymać tak bezczelną i chamską osobę w programie dla oglądalności? Wszystko ma swoje granice!", "Moim zdaniem powinna być mocna i stanowcza reakcja produkcji na to mocno agresywne zachowanie Weroniki", "Jest cienka granica między byciem szczerym a byciem chamskim" - pisali w komentarzach na Instagramie. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

"Love Island". Widzowie nie mogli uwierzyć w to, co Weronika powiedziała Łukaszowi

Nie jest to pierwsza sytuacja, gdy zachowanie Weroniki z "Love Island" budzi kontrowersje. Gdy była sparowana z Łukaszem, nie pasowało jej to, że... uczestnik za bardzo się nią interesuje. "Albo trafiam na facetów, którzy mają mnie totalnie gdzieś, albo trafiam na facetów, którzy chcą się mną opiekować i zdają mi pierdyliard pytań. Adam nie dawał mi nic, a ty mi dajesz za dużo. Ja potrzebuje kogoś pomiędzy" - powiedziała. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Love Island". Weronika w ogniu krytyki uczestników i widzów. "Przegina"