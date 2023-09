Wygląda na to, że "Hotelu Paradise" zaczyna się rozkręcać. Za nami kolejne Rajskie Rozdanie, w trakcie którego z programem pożegnali się Paweł i Krzysztof. Odejście uczestników wywołało sporo emocji, lecz widzowie skupili swoją uwagę przede wszystkim na to, co zostało pokazane pod koniec odcinka.

REKLAMA

Zobacz wideo "Hotel Paradise". Gąsior będzie się procesować z uczestniczką.Ostro

"Hotel Paradise". Produkcja zaliczyła wpadkę? Widzowie wytropili, kto wróci. Trudno nie było

Widzowie pod koniec epizodu zobaczyli zapowiedź kolejnego, w którym widać było, jak uczestnicy zmierzają w kierunku tajemniczej kobiety trzymającej w dłoniach kopertę. Kolejno widać reakcję uczestników na rychły powrót kogoś do "Hotelu Paradise". Produkcja jednak nie popisała się zbytnio sprytnym montażem, bowiem czujni internauci już wytropili, kto pojawi się ponownie w randkowym show. Na zbliżeniu widać długie paznokcie pomalowane w charakterystyczny sposób. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że do "Hotelu Paradise" powróci... Łucja. Na jednym z jej zdjęć ma bowiem identyczne paznokcie, jak te widoczne pod koniec piątkowego odcinka "Hotelu Paradise". "Rzeczywiście, to paznokcie Łucji", "Znowu mnie będzie wkurzała", "Znajome paznokcie", "Super, że Łucja wraca" - czytamy.

"Hotel Paradise". Powrót Łucji na pewno sporo namiesza

Przypominamy, że kiedy Łucja po raz pierwszy postawiła nogę w hotelu, od razu stała się wrogiem numer jeden. Dlaczego? Według pozostałych dziewczyn stanowiła zagrożenie dla trwałości ich związków. Jak zauważyli widzowie, pozostałe mieszkanki hotelu wręcz ociekały jadem i chciały jak najszybciej pozbyć się zagrożenia, a traktowanie kilkudniowych związków jako poważne zobowiązania jest niepoważne. Internauci stanęli murem za Łucją, czemu dają upust w komentarzach. "Produkcja nie ucięła hejtu uczestników, żeby zapewnić sobie lepszą oglądalność. Nie zorganizowała konkurencji, lecz ranking z oczywistym wynikiem! Podle wyeliminowała Łucję" - grzmiał jeden z nich. Ostatecznie Łucja zdecydowała się opuścić program. Czy od tego zmieniła zdanie i niedługo ponownie będziemy mogli oglądać ją na ekranie?