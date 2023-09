Znany na całym świecie format "The Real Housewives" doczekał się swojej edycji w kraju nad Wisłą. Pierwszy odcinek "The Real Housewives. Żony Warszawy" został wyemitowany w Polsacie 6 września o godz. 20.05. Według zapowiedzi producentów, show ma pokazać "prawdziwe życia bajecznie bogatych warszawianek". Niedawno do programu dołączyła Monika Goździalska, która z miejsca została oceniona od góry do dołu przez inne uczestniczki. Napięcie między "żonami Warszawy" narasta coraz bardziej.

"Zrypany beret, antymodelka, nie masz klasy...". Goździalska nie przypadła do gustu "Żonom Warszawy"

Magda, Anita i Anna podczas wypadu na golfa obgadywały Monikę. Padły takie określenia jak "brak klasy", "zrypany beret", "antymodelka". Anita stwierdziła, że zatrudni Goździalską u siebie jako sprzątaczkę, Anna z kolei uznała, że nie zaprosi jej na swoje urodziny. Kiedy Goździalska dowiedziała się o obgadywaniu przez koleżanki, panie wpadły w popłoch, zachodząc przy tym w głowę, która z nich je zdradziła. "Ty jesteś konfidentem?" - pytała Kasię Anita. "Co za suki p********e!" - skwitowała Kasia. Choć ostatecznie doszło do przeprosin Anity dla Kasi, atmosfera wciąż była napięta. A jak na wieści o obgadywaniu zareagowała sama Monika Goździalska? Uczestniczka wprost przyznała, że poczuła się poniżona i odtrącona. Mimo tego już zaciera ręce na zemstę. "Cieszę się, że spuszczę kurtynę w dół" - zapowiedziała uczestniczka.

'Żony Warszawy' fot. Polsat - screen

"Żony Warszawy" reżyserowane? Joanna Krupa nie ma najlepszych wspomnień z udziału w amerykańskiej edycji

Joanna Krupa - była uczestniczka "The Real Housewives of Miami" - wyznała jakiś czas temu Plotkowi, że nie jest przekonana o sukcesie formatu w naszym kraju. "Ciężko mi powiedzieć, bo nie wiem, na jakim poziomie to będzie program i czy ludzie będą tutaj takie dramy lubić. Zobaczymy. Czas pokaże, jak będzie emisja" - powiedziała nam. Przy okazji rozmowy z dziennikarzem Plotka, Bartoszem Pańczykiem, wyznała, że jej odsłona show mijała się z prawdą. Uczestniczki amerykańskiej edycji pokazywały w programie nie swój majątek, byle tylko być w telewizji. Reżyserowanie programu było na porządku dziennym. Jak oceniacie "Żony Warszawy"?