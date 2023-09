Agnieszka Miezianko wzięła udział w siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Eksperci dobrali jej Kamila, z którym z pozoru szybko znalazła wspólny język. Tuż po nagraniach ostatniego odcinka okazało się jednak, że mąż nie poczuł nic do żony i powiedział jej to poza kamerami. Warto podkreślić, że wcześniej uczestniczka zmieniła swoje życie i przeprowadziła się do mieszkania Kamila we Włocławku. Po rozstaniu nie ukrywała, że była w szoku. Od jakiegoś czasu kobieta cieszy się jednak życiem u boku nowego partnera, kupiła również własne lokum. Co jakiś czas udostępnia w sieci kadry ze swojego życia i chętnie wchodzi z internautami w interakcję, organizując spotkania online (live). Ostatnio przeszła zdumiewającą metamorfozę, czego efekty nagrała na Instagramie.

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeszła metamorfozę. W takim wydaniu dawno jej nie widzieliśmy

Agnieszka opublikowała nagranie na Instagramie, na którym widzimy ją bez makijażu. Za chwilę pokazała swoją przemianę. Skorzystała z usług makijażystki i fryzjera, który wyczarował na jej głowie romantyczne fale. "Delikatny makijaż (typowy ślubniaczek z błyskiem) oraz naturalne fale" - podpisał nagranie salon urody. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wystroiła się tak na premierę filmu. Metamorfoza jest spektakularna, na co szybko zareagowali internauci. Nie mogli oderwać wzroku od byłej żony Kamila. Padło nawet porównanie do znanej wokalistki.

To twoja najlepsza stylizacja jeśli chodzi o makeup i fryzurę, jakie widziałam na twoim Instagramie. Petarda.

O kurde! Jak Gosia Andrzejewicz w tym make-upie.

Jak makijaż może zmienić osobę nie do poznania. Pięknie - czytamy w komentarzach.

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeszła trudne chwile. Rozwód trwał wieki

Agnieszka po rozstaniu z Kamilem musiała wyprowadzić się z jego mieszkania, znaleźć nową pracę i wrócić do Białegostoku, gdzie kupiła własne lokum. Jakby tego było mało, para zmagała się z trudnościami ze sfinalizowaniem rozwodu. Kiedy pozostałe pary siódmej edycji były już dawno po rozprawach, Agnieszka i Kamil nadal czekali na termin. Uczestnicy musieli być małżeństwem o wiele dłużej, niż planowali. Sprawa ciągnęła się przeszło rok. Więcej o tym przeczytacie TUTAJ. Więcej zdjęć z programowym mężem zobaczycie w naszej galerii na górze strony.