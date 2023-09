Marek ze "ŚOPW" zyskał nową żonę i fryzurę. Mała zmiana, a duża różnica

Niedawno rozpoczął się nowy sezon programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Dziewiąta odsłona kontrowersyjnego eksperymentu zaprezentowała przede wszystkim nowych uczestników i ekspertów. Fani zastanawiali się, w jaki sposób będzie wyglądać nowa forma show. W premierowym odcinku widzowie poznali Marka i Kornelię. Uczestnicy początkowo przedstawili swoją historię i opowiedzieli o tym, dlaczego zdecydowali się na udział w programie. Niedługo później fani mogli zobaczyć ceremonię pierwszej pary z nowego sezonu. Choć Marek nie jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, ostatnio pokazał, że to niejedyna zmiana w jego życiu.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Justyna bezlitosna dla Macieja. Sarkastycznie nawiązała do Marty

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marek zmienił fryzurę! Pokazał się w nowej odsłonie

Marek i Kornelia to pierwsza para, która powiedziała sobie sakramentalne "tak". Wdrożeniowiec medyczny z Bydgoszczy i pracownica administracji z Poznania poznali się dopiero na własnym ślubie. Widzowie bardzo ich polubili. Szczególnie do gustu przypadła im rodzina pana młodego, a dokładnie babcia. Marek i Kornelia od razu wpadli sobie w oko. Pobrali się na zamku w Ogrodzieńcu. Pomimo śnieżycy w dniu ceremonii, panna młoda była zadowolona i uznała to za dobry znak. Póki co widzowie są pewni, że ta para przetrwa.

Marek 'Ślub od pierwszego wejrzenia' fot. Instagram/@mrghosttv/screenshot

Nie da się ukryć, że małżeństwo jest ogromną zmianą w życiu każdego. Może być to szczególnie duży krok, gdy para wcześniej zupełnie się nie znała. Jak się okazało, dla Marka była to również dobra okazja na zmianę swojego wizerunku. Mężczyzna postanowił spróbować nowej fryzury. Rezultat opublikował na profilu na Instagramie. Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postawił na klasyczną stylizację. Mała zmiana zupełnie go odmieniła. Co sądzicie? Więcej zdjęć Marka znajdziecie w galerii na górze strony.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Eksperci wyznali, dlaczego połączyli Marka i Kornelię. Co zadecydowało?

Od początku sezonu widzowie zastanawiali się, jak poradzą sobie nowi eksperci. Jakiś czas temu na temat relacji Marka i Kornelii postanowiła wypowiedzieć się jedna z nich. Julitta Dębska jest psychologiem i coachem relacji. Wyznała, co spowodowała, ze ta dwójka uczestników została do siebie dobrana. "Zdecydowałyśmy się połączyć Kornelię i Marka, ponieważ ta para naprawdę do siebie pasuje. Mają podobne wartości, tego samego szukają w małżeństwie. Osobowościowo świetnie się uzupełniają (...)" - wyznała. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Kornelia wzięła udział w innym show TVN. Program bije rekordy popularności