W 658. odcinku "Milionerów" wziął udział pan Jacek. Na drodze do miliona mężczyzna napotkał pytanie o pomadkę. To ono przyprawiło go o mały dreszczyk emocji. Sam nie było sobie w stanie z nim poradzić. Publiczność kolejny raz okazała się być nieoceniona.

6 fot. screen player. pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl