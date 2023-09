Za nami kolejny odcinek nowego sezonu "Kuchennych rewolucji". Po raz kolejny Magda Gessler wkroczyła do akcji w nowym miejscu. Tym razem widzowie poznali 22-letniego Daniela. Mężczyzna pochodzi z Ukrainy. Na warszawskim Mokotowie przez siedem miesięcy prowadził bar mleczny. Danielowi zależało, aby ceny w jego knajpie były możliwie najniższe. Chciał, aby każdy jego klient mógł pozwolić sobie na zjedzenie dobrego obiadu. Dominowała kuchnia polska. Magda Gessler była poruszona gestem właściciela, któremu nie zależało na jak największym zysku. Gdy poznała jego historię, była w szoku.

"Kuchenne rewolucje". Historia Daniela wzruszyła Magdę Gessler

Daniel pochodzi z Ukrainy. 22-letni właściciel "Baru Mlecznego" przeprowadził się do Polski w wieku 17 lat. Gastronomią interesował się od dzieciństwa. Jego życie nie było jednak łatwe. Jak sam powiedział, wiele osób jest w szoku, gdy słyszy jego historię. W dzieciństwie został porzucony przez matkę. Z tego względu, wychowali go dziadkowie, którzy sprawowali nad nimi opiekę. Gdy był dzieckiem, wybuchła wojna w Donbasie, z którego pochodzi. Był także świadkiem tego, jak jego kolega został zagryziony przez psy. Przeżył wiele traumatycznych wydarzeń, które odcisnęły piętno na jego psychice.

Magda Gessler, uczestnik Daniel

Po przyjeździe do Polski, pracował bardzo ciężko, aby otworzyć swoją knajpę. Początkowo był to lokal z kebabami. Z czasem jednak postanowił zainwestować w bar mleczny. Zależało mu na tym, aby sprzedawać tanie jedzenie. Chciał, aby każdego było stać na danie, które serwował. Od jakiegoś czas jego lokal świecił pustkami. Daniel stwierdził, że to pora na zmiany. W przeprowadzeniu rewolucji pomogła mu Magda Gessler, która była wyjątkowo poruszona jego historią. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

"Kuchenne rewolucje". Tak zmieniła się restauracja Daniela. Bar mleczny stał się "Koperkowym barem"

Przyszedł czas na prawdziwą rewolucję. Bar prowadzony przez Daniela musiał nieco zmienić wystrój. Magda Gessler zaproponowała jasne, zielone kolory wraz z motywem kwiatowym. Padła także nowa nazwa lokalu: "Koperkowy bar". Restauratorka miała inny plan co do tego miejsca. Zmieniła także rodzaj kuchni, który dotychczas dominował w knajpie. Wprowadzone zostały także dania z innych krajów. Przyszedł czas na promocję nowego lokalu oraz zaproszenie gości. Po pierwszej wizycie, klienci byli zachwyceni serwowanymi potrawami. Miesiąc po zakończeniu rewolucji, "Koperkowy bar" ponownie odwiedziła Magdę Gessler. Kobieta była zachwycona daniami. Widziała, że Daniel ciężko pracuje, aby lokal radził sobie jak najlepiej. Dała mu kilka wskazówek. "Praca z takim właścicielem była czystą przyjemnością" - podsumowała. ZOBACZ TEŻ: Afera po "Kuchennych rewolucjach", menadżerka lokalu atakuje Gessler. "Podjęła decyzję, jak zniszczyć człowieka"