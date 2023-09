Jak poinformowała Telewizja Polska, Anna Bogusiewicz ma na stałe dołączyć do grona prowadzących głównego wydania "Wiadomości". Jeszcze w ubiegłym tygodniu Anna Bogusiewicz była jedną z gospodyń programu "Plan dnia". Natomiast w niedzielę 17 września zadebiutowała w roli prowadzącej specjalnego wydania "Wiadomości" prosto z Suwałk. Tego samego wieczoru w programie "Gość Wiadomości" rozmawiała również z szefem resortu obrony Mariuszem Błaszczakiem. Wygląda na to, że sprostała nowym zadaniom, a w najbliższym czasie widzowie będą mogli się jeszcze bardziej przyjrzeć jej poczynaniom.

Nowa prowadząca "Wiadomości". Kim jest Anna Bogusiewicz?

Anna Bogusiewicz ukończyła filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Z Telewizją Polską związana jest od sześciu lat. W 2017 roku została researcherem w zespole "Wiadomości". Na tym stanowisku aktywnie współpracowała przy tworzeniu reportaży. Natomiast w grudniu 2020 roku zadebiutowała jako prowadząca serwisy wieczorowe oraz "Poranek Info" na antenie TVP Info. Więcej zdjęć nowej prezenterki znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Anna Bogusiewicz KAPiF.pl / KAPIF.pl

Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, dołączenie Anny Bogusiewicz do obsady głównych prowadzących "Wiadomości" nie wiążę się z tym, że ktoś miałby z tego powodu utracić swoją posadę. Prezenterami głównego programu informacyjnego telewizji publicznej pozostają: Edyta Lewandowska, Marta Kielczyk i Danuta Holecka oraz Michał Adamczyk, który w tej chwili przebywa na urlopie. Póki co, TVP nie zdradza, jak długo będzie on nieobecny.

Michał Adamczyk znikną z anteny TVP. W tle skandal sprzed lat

Niewykluczone, że roszady w "Wiadomościach" są powiązane ze skandalem wokół prezentera TVP. Onet ujawnił, że ponad 20 lat temu Michał Adamczyk miał usłyszeć prokuratorskie zarzuty w sprawie brutalnego pobicia kobiety, która była jego kochanką. Dziennikarz, który realizował materiał, dotarł do wstrząsających zeznań pokrzywdzonej. Wówczas sąd miał uznać Michała Adamczyka za winnego. Mimo to sprawa została warunkowo umorzona. Prezenter odniósł się do tych informacji. Poinformował, że czyny opisane w artykule nie miały miejsca, a portal naruszył jego prywatność. Oprócz tego wystosował kilka pism z oskarżeniami. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.