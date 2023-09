Marta Podbioł jest uczestniczką ósmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Eksperyment nie zakończył się dla niej pomyślnie i w finale zdecydowała się na rozwód. Ostatnie spotkanie z dobranym jej przez ekspertów mężem przebiegło w bardzo nieprzyjemnej atmosferze i było zwieńczeniem wielu trudnych sytuacji, które miały miejsce jeszcze w trakcie trwania programu. Najpierw Marta podpadła widzom, którzy zarzucili jej, że jest zaniedbana i nie stara się dla partnera, ale w trakcie trwania show szybko zauważyli, że to zachowanie jej męża pozostawia wiele do życzenia. Marta śledzi najnowszą edycję show i właśnie obejrzała przedpremierowy, czwarty odcinek serii, w którym odbywają się wesela par. Wrażeniami, z tego co zobaczyła, podzieliła się na Instagramie. Wygląda na to, że dobrze rozumie los jednej z uczestniczek.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marcinowi nie spodobała się żona. Nie potrafił tego ukryć

W drugim odcinku dziewiątego sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia" widzowie programu poznali Kingę i Marcina. 27-letni Marcin pochodzi ze Szczecina i pracuje w aptece jako farmaceuta. Kinga także ma 27 lat i pochodzi z Gdańska. Uczestniczka eksperymentu pracuje jako nauczycielka wspomagająca z osobami niepełnosprawnymi. Wszystko zapowiadało się dobrze, aż do momentu, kiedy para nie stanęła na ślubnym kobiercu. Kiedy Marcin zobaczył Kingę, był wyraźnie zawiedziony jej urodą, co nawet trudno było mu ukryć. W rozmowie przed kamerami jednoznacznie podkreślił, że nie jest w jego typie. "Szczerze mówiąc, to bym się nie obkręcił za nią na ulicy, ale tak naprawdę, to o niczym to nie świadczy" - powiedział.

Podczas wesela sytuacja nie uległa poprawie i uczestnik robił "dobą minę do złej gry". Nawet jego przyjaciel zorientował się, że coś jest nie tak. "W pierwszej chwili wydawało mi się, że jest bardzo dobrze i on jest zadowolony. Ale pod koniec jak to wszystko trwało, coś mi dało takie sygnały, że coś może być nie tak. Może troszeczkę zaskoczyło go to, że Kinga jest bardzo poukładana i bardzo stanowcza..." - podkreśliła przyjaciel uczestnika.

'Ślub od pierwszego wejrzenia' fot. screen Player.pl

Kiedy w rozmowie na osobności przyjaciel zapytał go o wrażenia, Marcin unikał odpowiedzi. "Trzeba dać szansę, takie jest założenie" - podkreślił znajomy, na co Marcin przytaknął. Ta sytuacja z pewnością wiernym widzom programu doskonale przypomina epizod z poprzedniego sezonu, kiedy jeden z biorących w eksperymencie fanów dostał żonę "nie w swoim typie", co już na starcie przekreśliło ich szansę na powodzenie. Uczestniczką, która nie wpadła w oko mężowi była właśnie Marta Podbioł.

Marta Podbioł rozumie położenie Kingi? Sama przeżyła coś podobnego w programie

Marta Podbioł w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" została połączona z Maciejem. Od początku jej partner nie ukrywał, że nie jest w jego typie. "Jeśli chodzi o Martę, to nie jest mój typ kobiety. Wczoraj od Marty dostałem takie pytanie, czy mi się podoba. Wprowadziło mnie to w mega zakłopotanie, bo ja nie potrafiłem jej odpowiedzieć na to pytanie. Starałem się jakoś wybrnąć i powiedziałem tylko, że jestem miło zaskoczony… Inaczej ją sobie wyobrażałem" - mówił w programie. Marta uważała, że to od razu przekreśliło ich szansę, bo jej "mąż" od razu ją odrzucił, nie próbując jej nawet poznać. Jak na razie wygląda na to, że w tej kwestii zarówno Marta, jak i Kinga znalazły się w tym samym potrzasku. Czyżby współczuła uczestniczce? Partner dobrany w programie Kingdze pochodzi właśnie ze Szczecina, o czym w najnowszym wpisie wspomniała Marta.

Czwarty odcinek. Taki znajomy wajb. Pozdrawiam Szczecin. Już dwukrotnie wink wink - napisała na Instagramie.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Marta Podbioł relacjonuje obejrzany odcinek fot. screen instagram.com/martapodbiol1

