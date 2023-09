"Hotel Paradise". Alicja pokazała, jak wyglądają jej prawdziwe włosy. Przypomina postać z bajki

Już w najlepsze rozkręciła się siódma edycja "Hotelu Paradise" i widzowie bacznie śledzą miłosne intrygi w programie. Media właśnie obiegła informacja o zmianach w godzinach emisji show. Format będzie pokazywany rzadziej, w związku z czym finał obejrzymy później. Te wieści wyraźnie rozczarowały fanów. Niedawno podczas rajskiego rozdania z programem pożegnała się Alicja, która odpadła z ręki Marvina. Uczestniczka wiedziała, że tak się wydarzy i to właśnie przez niego chciała zostać wyeliminowana. "Uważam, że zrobiłam to, co chciałam. W żaden sposób się nie poddałam. Ja po prostu wiedziałam, jaka była sytuacja. Mogłabym walczyć, ale to równałoby się ze złamaniem moich wartości, więc dla mnie większą odwagą było wyjście stąd z podniesioną głową, niż zostanie i wchodzenie w pary, które nie są dla mnie ważne, wartościowe i prawdziwe" - podkreśliła po opuszczeniu programu. Alicja w "Hotelu Paradise" pojawiła się jako jasna blondynka, ale naturalnie ma zupełnie inny kolor włosów. Właśnie pokazała na Instagramie stare zdjęcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Byliśmy w kawiarni zwycięzcy "Hotelu Paradise". To miejsce wyróżnia jedna rzecz. Nigdzie takiego nie znajdziesz

"Hotel Paradise". Alicja pokazała stare zdjęcie. Spójrzcie na te kolor włosów!

Alicja Długosz ma 22 lata i pochodzi z Gdańska. Była mieszkanka rajskiego hotelu na co dzień studiuje socjologię ze specjalizacją z psychologii społecznej i pracuje w lokalu gastronomicznym jako zastępca menadżera. Jak sama przyznała w wizytówce do programu, mimo że miała wiele miłosnych przygód, to całe życie jest singielką. W programie chciała znaleźć prawdziwą miłość, ale się nie udało. "Nie żałuję, że się tutaj pojawiłam. Mimo łez, smutków, rozmyślań i na pozór złych decyzji to ja przeżyłam tutaj coś naprawdę niesamowitego i niczego nie żałują, a to chyba najważniejsze. Pierwsza rzecz po powrocie do Polski? Zamknę się na tydzień w pokoju i będę płakać" - podkreśliła Alicja po wyjściu z programu. Wygląda na to, że uczestniczka już otarła łzy i znalazła chwilę na zorganizowanie Q&A z fanami. Jedna z obserwatorek zapytała o jej naturalny kolor włosów. Alicja udostępniła zdjęcie, na którym widać brązowo-rude pasma. Nie możemy oprzeć się wrażeniu, że w takim wydaniu wygląda jak Merida Waleczna, jedna z bohaterek Disneya. Jak sądzicie?

'Hotel Paradise'. Alicja pokazała swój prawdziwy kolor włosów fot. instagram.com/alicja_hotelparadise7

"Hotel Paradise". Zmiany w emisji show. Kiedy nie zobaczycie programu?

Program "Hotel Paradise" był do tej pory emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 20:00. Jesienna ramówka wymusiła jednak pewne ograniczenia, i show nie jest pokazywane w piątki. Jakie są tego konsekwencje? Liczba odcinków nie ulegnie zmianie, ale czas emisji wydłuży się o dwa tygodnie. Więcej o programie przeczytasz tutaj.