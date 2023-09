"Milionerzy" to jeden z najpopularniejszych teleturniejów w Polsce. Widzowie od lat z ogromnym zaciekawieniem śledzą poczynania kolejnych uczestników w często niełatwej walce o główną wygraną. W 657. odcinku programu na fotelu naprzeciwko prowadzącego Huberta Urbańskiego rozgościł się pan Ryszard, który jako jedyny zaznaczył poprawną kolejność odpowiedzi jeszcze w fazie początkowych eliminacji. Mężczyzna z zawodu jest informatykiem i pochodzi z Bytomia. Pan Ryszard krótko się zastanawiał i zdecydowanie odpowiadał na kolejne pytanie. Pierwszy problem napotkał go dopiero przy zagadnieniu za 20 tys. zł.

"Milionerzy". Która z tych słynnych piosenek jest najstarsza?

Hubert Urbański odczytał muzyczne pytanie oraz możliwe opcje. Uczestnik miał do wyboru cztery odpowiedzi:

A. "Gimmie! Gimmie! Gimmie!"

B. "Layla"

C. "The Show Must Go On"

D. Unchained Melody"

Początkowy entuzjazm uczestnika szybko odszedł w zapomnienie. Pan Ryszard rozłożył ręce i przewrócił oczami. "Mam mały problem" - oznajmił z lekką chrypą w głosie. Mężczyzna zaczął analizować wymienione utwory. Powiedział, że kojarzy te piosenki, jednak nie jest sobie w stanie uzmysłowić, w jakich latach były wydawane.

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie

Po chwili namysłu i przeanalizowaniu wszystkich podanych odpowiedzi pan Ryszard stwierdził, że nie ma wyjścia i musi wykorzystać pierwsze koło ratunkowe. Zdecydował się na pół na pół. Po wyeliminowaniu dwóch błędnych odpowiedzi do wyboru zostało mu już tylko B. i D. Niestety wykorzystanie koła ratunkowego nie ułatwiło uczestnikowi zadania. Mężczyzna dalej miał problem z wytypowaniem, poprawnej odpowiedzi. W związku z tym postanowił zaryzykować. "Żyje się raz" - rzucił i poprosił o zaznaczenie odpowiedzi D. Jak się okazuje, intuicja go nie zawiodła, bo to właśnie była prawidłowa odpowiedź. W tym przypadku ryzyko się opłaciło. Pan Ryszard zgarnął 20 tys. zł. i mógł kontynuować grę.

"Milionerzy". Te pytania sprawiły trudności uczestnikom

W 655. odcinku "Milionerów" zagościła pani Beata. Uczestniczka całkiem nieźle sobie radziła, dopóki nie napotkała pytania o ramadan. Kobieta zdecydowała się podjąć ryzyko. Niestety, tym razem się ono nie opłaciło. Pani Beata musiała zakończyć grę. Z kolei w 653. odcinku teleturnieju o główną wygraną walczyła pani Magdalena. Pokonało ją z pozoru błahe pytanie o ciasto francuskie. Uczestniczce udało się zgarnąć jedynie gwarantowane tysiąc złotych. Natomiast w 652. odcinku "Milionerów" do gry przystąpił pan Łukasz. Mężczyzna w krótkim czasie wyzbył się kół ratunkowych. Największych problemów narobiło mu pytanie o naparstnicę za gwarantowaną sumę 40.tys. zł. Jesteście fanami "Milionerów"? Premierowe odcinki programu są emitowane od poniedziałku do czwartku godzinie 20:55 na antenie TVN.