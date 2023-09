"Rolnik szuka żony" to niekwestionowany hit Telewizji Polskiej. Każda kolejna edycja przyciąga przed telewizory rzeszę wiernych widzów. Choć jubileuszowy sezon jest już w emisji, to starzy uczestnicy nie dają o sobie zapomnieć ani na chwilę. Klaudię mieliśmy okazję poznać przy okazji dziewiątej edycji randkowego show. Na gospodarstwo uczestniczki w poszukiwaniu szczęścia i miłości przybyło trzech kandydatów. Los bardzo szybko zweryfikował tę sytuację. Okazało się, że to Walentyn na zabój skradł serce rolniczki. Para do dziś kontynuuje relację, a wspólnymi chwilami chętnie dzieli się w sieci. Ostatnio zakochani wybrali się na wspólny spływ kajakowy. Tym razem Klaudię wzięło na wspominki i pokazała zdjęcie sprzed roku.

Zobacz wideo Marta Manowska zdradza kulisy programu "Rolnik szuka żony". Uczestnicy mają do swojej dyspozycji wsparcie psychologiczne

"Rolnik szuka żony". Klaudia pokazała stare zdjęcie. Miała ważny przekaz. "Myślałam, że jestem gruba"

Klaudia oprócz pracy na gospodarstwie prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej poczynania śledzi już ponad sto tysięcy użytkowników. Rolniczka chętnie uchyla rąbka tajemnicy i dość często pokazuje fanom urywki z życia prywatnego. Właśnie podzieliła się fotografią sprzed kilku miesięcy. Dodała do niej wymowny opis, który z pewnością zrozumie większość kobiet.

Klaudia wstawiła na InstaStories selfie wykonane w łazience. Prawdopodobnie zdjęcie zostało zrobione w trakcie jakiejś imprezy, ponieważ celebrytka ma na sobie elegancką haftowaną sukienkę o jasnym kolorze. Całość stylizacji uzupełniła odcinającą się ciemną torebką oraz włosami upiętymi w modny luźny kok. "Pewnie znajome dla niejednej kobiety... Oglądając swoje zdjęcie sprzed roku pierwsza myśl "i też wtedy myślałam, że jestem gruba #byciekobietą" - napisała. Klaudia zrobiła to w dość humorystyczny i charakterystyczny dla siebie sposób. Jednak tym wpisem poruszyła ważną kwestię i dała do zrozumienia, że kobiety dość często bywają dla siebie zbyt samokrytyczne.

'Rolnik szuka żony'. Klaudia Instagram/@k__klaudi

"Rolnik szuka żony". Klaudia rozwiewa wątpliwości na temat ślubu

Klaudia i Valentyn od kilku miesięcy mieszkają wspólnie na Podlasiu. Mężczyzna zmienił nawet miejsce pracy, aby być bliżej ukochanej. Fani nieustannie debatują na temat tego, kiedy zakochani obwieszczą nowinę o ślubie. Jak się okazuje, to może nieprędko nastąpić. W rozmowie z portalem Pomponik Klaudia wyjaśniała, jakie mają nastawienie. "To się pewnie wydarzy, ale przyjdzie z czasem. Tak jak program był intensywny i wszystko było tam bardzo intensywne, tak po programie wszystko idzie takim naturalnym tempem. I to jest super. Nie ma nacisku ze strony rodziny mojej i Valentyna i myślę, że wszyscy widzą, że relacja rozwija się naturalnie. Co ma przyjść, to będzie. Nie chciałabym, żeby coś było wymuszone" - mówiła.