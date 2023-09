Kornelia i Marek to pierwsze małżeństwo, które mieliśmy okazję poznać w nowym sezonie "Ślubu od pierwszego wrażenia". Jak na razie wrażenia zarówno widzów, jak i samych uczestników są bardzo pozytywne. Kornelia od razu wpadła w oko Markowi, a on zauroczył się jej spojrzeniem. W przedpremierowym odcinku serii, który dostępny jest na platformie streamingowej Player, mieliśmy już okazję obejrzeć wesele pary. Podczas imprezy pojawił się nawet pierwszy dotyk. Kornelia i Marek prawie cały czas trzymali się za ręce. Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć ukochanej babci uczestnika. Wiemy już, co sądzi o jego nowej żonie, a on z pewnością będzie liczył się z jej opinią. Czy Kornelia dostała jej aprobatę?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Babcię i nową żonę Marka już coś łączy. Dowiedziały się na weselu

Babcia Marka już w pierwszym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdobyła fanów. Pani Stefania na samym początku pokazała, że akceptuje decyzję wnuczka i najbardziej pragnie, aby Marek był po prostu szczęśliwy. Kiedy uczestnik wyznał, że obawia się reakcji mamy, na dobraną mu w programie żonę, jego babcia podkreśliła, że nie ma się czym martwić i już ona sama o to zadba. "Chłopie, masz świetną babcię", "Babcia wymiata" - pisali widzowie. W przedpremierowym, czwartym odcinku show Marek i Kornelia bawili się na swoim weselu i byli zachwyceni decyzją ekspertek. Oby to przeświadczenie zostało z nimi jak najdłużej. W trakcie imprezy okazała się, że Kornelia ma na drugie imię tak samo jak ukochana babcia Marka. Małżonkowie od razu uznali to za dobry omen. Zmianę w Marku od razu zauważyła jego siostra. "Uważam, że Markowi spodobała się żona, bo on cały promienieje. Jakby pojaśniał. Jak ją zobaczył, to jakby zauroczył się nią. On jaśnieje. Ma taką aurę... to bije od niego. Mógłby obdarować z pół miasta" - podkreśliła wzruszona. Babcia Marka także była zachwycona Kornelią. "Bardzo jestem szczęśliwa, że jesteście razem" - wyznała małżonkom.

Ja zobaczyłam, jak Marek ją zobaczył, jego oczy jakby rozjaśniały. Takie się zrobiły jasne. Po prostu zupełnie inny Marek z twarzy się zrobił. Na to długo czekał na taką osobę - wyznała babcia Marka, Stefania.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Ekspertka wyjawiła, co myśli o małżeństwie Kornelii i Marka

Kornelia i Marek są pierwszą parą nowego sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Tym razem widzowie show od razu dowiedzieli się kogo, z kim połączyły ekspertki. Dlaczego to właśnie Marek i Kornelia zostali sparowani? Kulisy tej decyzji zdradziła współpracująca z programem Julitta Dębska, psycholożka zajmująca się relacjami. "Zdecydowałyśmy się połączyć Kornelię i Marka, ponieważ ta para naprawdę do siebie pasuje. Mają podobne wartości, tego samego szukają w małżeństwie. Osobowościowo świetnie się uzupełniają. (...) Na tym etapie widzowie dopiero poznają uczestników. Cieszy mnie pozytywny odbiór Kornelii i Marka przez internautów. To są odważni ludzie, którzy zdecydowali się w eksperymencie zawalczyć o miłość i swoją szczęśliwą przyszłość. Są też przy tym wrażliwi i mają emocje, jak każdy z nas" - wyznała w rozmowie z Party.pl. Kibicujecie Kornelii i Markowi?