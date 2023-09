"Love Island". Weronika w ogniu krytyki uczestników i widzów. "Przegina"

Wraz z początkiem września rozpoczął się kolejny sezon "Love Island. Wyspy miłości". Choć nowa edycja dopiero pojawiła się na antenie, na rajskiej wyspie już pojawiły się spore emocje. Najwięcej z nich zdaje się wzbudzać Weronika - 31-letnia kosmetolożka, która przyszła do programu z założeniem "znalezienia męża". Jednakże według oceny widzów i innych uczestników, bohaterka robi wszystko, aby odepchnąć od siebie ewentualnych kandydatów.

"Love Island". Weronika kręci nosem na każdego uczestnika. "Dajesz mi za dużo"

W jednej ze scen obserwujemy, jak Weronika nieudolnie próbuje "dotrzeć się" z Łukaszem. Uczestniczka kręci nosem, że mężczyzna jest... za bardzo zainteresowany jej osobą. "Albo trafiam na facetów, którzy mają mnie totalnie gdzieś, albo trafiam na facetów, którzy chcą się mną opiekować i zdają mi pierdyliard pytań" - powiedziała. "Adam nie dawał mi nic, a ty mi dajesz za dużo. Ja potrzebuje kogoś pomiędzy" - usłyszał od Weroniki Łukasz. Uczestnik był wyraźnie zdezorientowany, o co właściwie chodzi Weronice. W innej ze scen Armin próbował przetłumaczyć uczestniczce, że powinna nieco odpuścić i odłożyć ego na bok. Ta jednak, zamiast go wysłuchać, wybiegła i zaczęła oblewać go wodą z butelki.

Widzowie "Love Island" krytykują Weronikę. Zgodnie twierdzą, że ma trudny charakter

Widzowie "Love Island" nie przebierają w słowach. Zgodnie przyznają, że Weronika to twardy orzech do zgryzienia. Zauważają jednak, że zapewnia wszystkim dobrą rozrywkę. "Produkcja będzie trzymała Weronikę do końca programu. Jej obecność i charakter zapewnia dymy w każdym odcinku", "Weronika to typ osoby, która znajdzie problem na każde rozwiązanie", "Jak ktoś jej nie zrobi kawy, to robi scenę, że ktoś nie jest dżentelmenem. Teraz facet pyta ją, czy coś jej potrzeba, a ta, że to osioł. Żaden facet i tak nie spełni oczekiwań. Trudny przypadek", "Jak mnie bawiło jej zachowanie, tak teraz zaczęło bardzo irytować. Przegina, nie da się jej słuchać, ciężka kobieta" - twierdzą widzowie. Jak oceniacie zachowanie Weroniki? Dajcie znać w komentarzach.