Złe wieści dla widzów "Hotelu Paradise". Nadciągają zmiany

"Hotel Paradise" od lat przyciąga przed telewizory mnóstwo widzów. Reality show jest oparte na amerykańskim pierwowzorze "Paradise Hotel". Założenie produkcji jest proste. W tytułowym hotelu umieszcza się wyselekcjonowane osoby, które chcą odnaleźć miłość lub jak nieraz się okazuje, po prostu zyskać sławę. Widzowie mogą obserwować ich zmagania i kibicować swoim ulubionym parom. W Polsce program bardzo szybko osiągnął sukces. Nic dziwnego zatem, że stacja zamawia kolejne sezony. Zaskakujące natomiast jest to, że TVN7 decyduje się na redukcję emisji odcinków. W jakie dni będziemy mogli oglądać show?

Zmiany w emisji "Hotel Paradise". W tym dniu nie zobaczycie programu

Program był emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 20:00. Październik i jesienna ramówka wymusiły na stacji ograniczenia, czego konsekwencją jest brak "Hotelu Paradise" w piątki. Oznacza to również, że wydłuży się sama emisja programu. Widzowie będą mogli cieszyć się show dwa tygodnie dłużej. Liczba odcinków pozostanie bez zmian. Więcej zdjęć z nowej edycji programu znajdziesz w galerii na górze strony.

Konrad z "Hotelu Paradise" krytykuje uczestników obecnej edycji

Wśród widzów najwięcej kontrowersji wywołały relacje uczestników z Łucją. Jej przyjście wywołało w pozostałych mnóstwo emocji. Fani zauważyli, że dziewczyna była cały czas atakowana przez resztę ekipy. Widzowie zwrócili także uwagę na fakt, że produkcja celowo nie wyeliminowała hejtu, by podbić oglądalność. Jeden z internautów doszukał się jeszcze innego szczegółu. "Nie zorganizowali konkurencji, lecz ranking z oczywistym wynikiem! Podle wyeliminowali Łucję" - komentował na profilu show. Do sytuacji odniósł się także Konrad z piątej edycji "Hotelu Paradise". "Kiepsko się na to patrzyło. Wspólna nagonka na jedną osobę integruje grupę (w myśl zasady, że wspólny wróg jednoczy) i umożliwia poprawienie sobie samooceny, poczucie się silniejszym czy lepszym czyimś kosztem" - napisał. A wy co myślicie o takim zachowaniu?