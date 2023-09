Teleturniej "Milionerzy" od lat cieszy się w Polsce nieustannym zainteresowaniem. Widzowie z ogromnym zaciekawieniem śledzą kolejne losy uczestników w zaciętej walce o główną wygraną. W 656. odcinku programu na fotelu naprzeciwko prowadzącego Huberta Urbańskiego zasiadła pani Magdalena, prawniczka, mieszkająca w Warszawie. Uczestniczka napotkała problem już przy pierwszym pytaniu. Nie obeszło się bez pomocy publiczności.

"Milionerzy". Staś Pytalski z wiersza Jana Brzechwy zastanawiał się: "Na co łysym potrzebna łysina? Kto...

Hubert Urbański odczytał pytanie oraz możliwe opcje. Uczestniczka miał do wyboru cztery odpowiedzi:

A. narzeka na wiersze Tuwima?"

B. indykom guziki zapina?"

C. wygina ciało jogina?"

D. uwielbia koninę z Konina?"

Pani Magdalena usłyszała pierwsze pytanie i rozłożyła ręce. "Nie mam pojęcia" - rzuciła. Po czym poprosiła o chwilę namysłu i zaczęła dywagować nad różnymi możliwymi odpowiedziami. Niestety, nic pewnego nie przychodziło jej do głowy.

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie

Po dłuższym namyśle uczestniczka dalej nie wiedziała, którą odpowiedź powinna zaznaczyć. Mimo że był to dopiero początek gry, kobieta zdecydowała się na wykorzystanie koła ratunkowego. W związku z tym postanowiła zwrócić się o pomoc do publiczności. Ci jak zwykle okazali się być niezastąpieni. Zdecydowana większość, bo aż 86% zaznaczyło odpowiedź B. indykom guziki zapina?". Pani Magdalena postanowiła pójść ich tropem i poprosiła prowadzącego o zaznaczenie właśnie tej opcji. Jak się okazuje, słusznie, ponieważ B. było prawidłową odpowiedzią na to pytanie. Pani Magdalenie spadł kamień z serca. Uczestniczka zyskała 500 zł. i mogła kontynuować grę.

"Milionerzy". Te pytania sprawiły trudności uczestnikom

W 653. odcinku "Milionerów" o główną nagrodę walczyła pani Magdalena. Uczestniczka zgarnęła jedynie tysiąc złotych. Pokonało ją z pozoru błahe pytanie o ciasto francuskie. Natomiast w 652. odcinku "Milionerów" zagościł pan Łukasz. Mężczyzna dość szybko wykorzystał wszystkie koła ratunkowe. Największego kłopotu przysporzyło mu pytanie o naparstnicę za gwarantowaną sumę 40.tys. zł. Z kolei w 655. odcinku "Milionerów" wystąpiła pani Beata. Uczestniczka napotkała pytanie o ramadan. Postanowiła zaryzykować. Niestety, tym razem jej się to nie opłaciło. Jesteście fanami "Milionerów"? Premierowe odcinki programu są emitowane od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 na antenie TVN.