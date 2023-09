Teleturniej "Milionerzy" od lat cieszy się w Polsce niesłabnącą popularnością. Widzowie z zaciekawieniem śledzą kolejne poczynania uczestników w niełatwej walce o milion złotych. W 655. odcinku programu na fotelu naprzeciwko prowadzącego Huberta Urbańskiego zasiadła pani Beata, projektantka graficzna, mieszkająca w Bielsku-Białym. Kobieta była zdeterminowana i krok po kroku poprawnie odpowiadała na kolejne pytania. Nie obyło się jednak bez pewnych trudności. Największego kłopotu przysporzyło jej pytanie za 125 tys. zł.

REKLAMA

Zobacz wideo Pytania, które mocno zaskoczyły uczestników teleturnieju "Milionerzy". Odpowiedzielibyście na nie?

"Milionerzy". "Ten zdrowy dorosły muzułmanin uchybi postowi, jeśli w jedno z przedpołudni ramadanu"

Hubert Urbański odczytał pytanie oraz możliwe opcje. Uczestniczka miał do wyboru cztery odpowiedzi:

A. zje coś przez zapomnienie

B. wypije coś z przymusu

C. dostanie odżywczą kroplówkę

D. umyje zęby pastą

Pani Beata usłyszała zagadnienie i niemal od razu nieco pobladła. Pytanie ewidentnie wprowadziło ją w niemałe osłupienie. "Tak z pierwszego strzału nie znam odpowiedzi, ale może coś wykminię" - powiedziała z lekkim zawahaniem w głosie.

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie

Uczestniczka miała już za sobą długą drogę, w trakcie której wyzbyła się wszystkich możliwych kół ratunkowych. W związku z tym, przy tym kłopotliwym pytaniu, zdana była wyłącznie na siebie. Początkowo zaczęła dokładnie analizować wszystkie możliwe odpowiedzi. Po głębszych przemyśleniach doszła do wniosku, że odpowiedź D. na pewno nie jest poprawna. Później wyeliminowała jeszcze C. i B. Aby nie odwlekać z decyzją, poprosiła prowadzącego o ostateczne zaznaczenie odpowiedzi A. Niestety, w tym przypadku podjęte ryzyko się nie opłaciło. Poprawną odpowiedzią na to pytanie okazało się C. "Kroplówka, zastrzyk, lek, wszystko przerywa post" - wyjaśnił Hubert Urbański. Pani Beata musiała opuścić studio bogatsza o gwarantowane 40 tys. zł.

"Milionerzy". Ciekawe pytania z poprzednich odcinków

W 653. odcinku "Milionerów" o główną nagrodę walczyła pani Magdalena, która jest na urlopie macierzyńskim, a jednocześnie studiuje i pisze książkę. Uczestniczka do domu zabrała zaledwie tysiąc złotych. Pokonało ją z pozoru proste pytanie o ciasto francuskie. Z kolei w 652. odcinku "Milionerów" o główną nagrodę walczył pan Łukasz. Uczestnik dość szybko wyzbył się wszystkich kół ratunkowych. Największej trudności dostarczyło mu pytanie o naparstnicę za 40.tys. zł. Mężczyzna opuścił studio jedynie z gwarantowanym tysiącem złotych. Jesteście fanami "Milionerów"? Premierowe odcinki programu są emitowane od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 na antenie TVN.