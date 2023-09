Program "MasterChef Junior" zadebiutował na antenie TVN w 2016 roku. W kulinarnym show swoje talenty prezentowały dzieci w wieku od sześciu do 13 lat. Przez sześć sezonów serwowane dania były oceniane przez jury, w skład którego wchodzili: Anna Starmach, Michel Moran i Mateusz Gessler. W dwóch ostatnich edycjach trzeciego jurora zastąpił Tomasz Jakubiak. Choć ósma edycja show "MasterChef Junior" zyskała widzów, to stacja TVN podjęła decyzję o zakończeniu emisji programu.

Zobacz wideo Finalista "Masterchefa", Matteo Brunetti, przedstawia szybki przepis na makaron

"MasterChef Junior" znika z anteny. Jaki program go zastąpi?

Finał ósmej edycji "MasterChef Junior" został wyemitowany w maju bieżącego roku. Niestety, dla fanów formatu nie mamy dobrych wieści. Jak się okazuje, stacja nie planuje następnego sezonu show o gotujących dzieciach. Serwis wirtualnemedia.pl ustalił, że wiosną nie zobaczymy kolejnej odsłony programu. Stacja TVN do tej pory nie poinformowała, czy format będzie kontynuowany w następnych latach.

Wszystko wskazuje na to, że TVN ma już pomysł na to, jak załatać pustkę po programie. Na przełomie 2023 i 2024 na ekranach telewizorów zadebiutuje nowa odsłona "MasterChefa". Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, już w zimowej ramówce ukaże się pierwsza odsłona projektu z udziałem nastolatków. "Zapadła decyzja o inwestycji w ramówkę w styczniu i lutym. Wtedy pojawią się programy "Zacznijmy odNowa" i "MasterChef" dla nastolatków" - przekazała w rozmowie z portalem dyrektor programowa TVN, Lidia Kazen. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy Anna Starmach, Michel Moran i Tomasz Jakubiak zachowają swoje jurorskie posady. Być może zapadnie decyzja o całkowicie nowym składzie.

Tym razem w kulinarnym talent show rywalizować będą osoby w wieku pomiędzy 13 a 17 rokiem życia. Castingi do nowej odsłony "MasterChefa" już wystartowały. Stacja zachęca młodych uczestników do wysyłania zgłoszeń. "Za duży dla Juniora, za mały dla Seniora? Za to w sam raz na "MasterChefa" dla nastolatków! Po dwunastu edycjach "MasterChefa" i ośmiu sezonach "MasterChefa Juniora" nadszedł czas, by wybrać najlepszego kucharza wśród młodzieży w TVN" - podaje biuro prasowe stacji.