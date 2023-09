"Rolnik szuka żony". Anna zdetronizuje Kamilę Boś? Może paść rekord

Już niedługo premiera jubileuszowej edycji programu "Rolnik szuka żony". Pierwszy odcinek nowego sezonu pojawi się na antenie TVP1 już 17 września o godzinie 21:15. Do finałowej piątki uczestników wybrano aż dwie rolniczki. Jedną z nich jest 35-letnia Anna, która prowadzi z bratem szklarniową uprawę warzyw. Wygląda na to, że rolniczka może pobić rekord otrzymanych listów, który ustanowiła Kamila Boś, zwana "Królową pieczarek". Wszystkiego dowiemy się już w najbliższym odcinku show. Więcej zdjęć uczestników z nowego sezonu znajdziesz w galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Anna pobije rekord Kamili Boś? Rolniczka może przebierać w kandydatach

Na oficjalnym profilu programu "Rolnik szuka żony" na Facebooku pojawiła się już zapowiedź nadchodzącego odcinka. Zobaczymy w nim ekscytujący etap czytania listów przez uczestników. Marta Manowska największe pudło z listami przyniosła jednej z rolniczek. Wygląda na to, że to właśnie Anna cieszyła się największym powodzeniem i będzie mogła przebierać w kandydatach. Taka sytuacja miała już miejsce w ósmej edycji show, kiedy to Kamila Boś pobiła wszystkie rekordy i została zasypana listami. "Królowa pieczarek" jest uznawana za jedną z najbardziej atrakcyjnych uczestniczek programu i mimo że nie udało się jej znaleźć partnera, to dzięki udziałowi w show zyskała rozpoznawalność, którą sprytnie wykorzystuje. Jak będzie w przypadku Anny? Przekonamy się już wkrótce. Jesteście ciekawi, co wydarzy się w odcinku?

"Rolnik szuka żony". Anna ma oszałamiające gospodarstwo

Anna jest jedną z piątki uczestników, których możemy zobaczyć w nowej edycji "Rolnik szuka żony". Jej gospodarstwo, na którym zajmuje się głównie uprawą ogórków i pomidorów, robi naprawdę spore wrażenie. Podobnie jest również z jej wykształceniem. Kobieta skończyła dziennikarstwo, ale postanowiła oddać się życiu na wsi. Co więcej, Anna ma również swój własny salon kosmetyczny, gdzie zajmuje się m.in. stylizacją rzęs. Na uznanie z pewnością zasługuje fakt, że kobieta ze wszystkim radzi sobie sama.