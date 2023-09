Program matrymonialny "Chłopaki do wzięcia" cały czas cieszy się sporym zainteresowaniem wśród widzów Polsatu. Jego bohaterami są mężczyźni po przejściach, mieszkający na wsi lub w małych miasteczkach. Format pomaga im w odnalezieniu upragnionej miłości. Jedną z największych gwiazd programu jest Henio. Rolnik przez wiele lat poszukiwał wybranki serca, która zgodziłaby się przeprowadzić na gospodarstwo i wieść spokojne życie na wsi, z dala od zgiełku miasta. Po długich poszukiwaniach na jego drodze stanęła Marysia.

"Chłopaki do wzięcia". Henio odżył przy Marysi. Spójrzcie, jak teraz wygląda

Związek seniorów nie obył się bez kontrowersji. Na początku widzowie zarzucali mężczyźnie, że ten wykorzystuje partnerkę do pracy na gospodarstwie. Wygląda jednak na to, że Marysi nie przeszkadza aktywny tryb życia. Kobieta jest zadowolona z relacji. W nowym sezonie dowiedzieliśmy się, że planuje się nawet przeprowadzić do ukochanego.

Trzeba przyznać, że Marysia wywarła ogromny wpływ na życie Henia. Świadczy o tym m.in. fakt, że ten po kilku latach w końcu zaczął rozważać gruntowny remont domu. Mało tego, partnerce rolnika udało się wprowadzić również inne zmiany. Chodzi o wygląd Henia. Widzowie z pewnością łapią się za głowy, gdy widzą, jak mężczyzna prezentuje się w najnowszych odcinkach "Chłopaków do wzięcia". W pierwszych epizodach programu wyglądał zupełnie inaczej. Gołym okiem widać, że dzięki Marysi przeszedł nie lada przemianę. Teraz charakteryzuje go schludny ubiór, elegancko ułożona fryzura oraz o wiele zdrowsza i bardziej witalna cera. Więcej zdjęć Henia znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Chłopaki do wzięcia". Marysia ma za sobą bolesne małżeństwo

W jednym z odcinków programu Marysia wprost przyznała, że jej pierwsze małżeństwo nie było dla niej łatwe. Kobieta związała się z przemocowcem, który nadużywał alkoholu. Mąż kobiety odszedł kilkanaście lat temu, ale Marysia nadal pamięta, jak wiele upokorzeń doznała ze strony mężczyzny. "15 lat minęło, odkąd mąż zmarł i nie interesowałam się żadnymi facetami. Mój mąż lubił wypić. Były awantury, a nerwus to był bardzo też" - wspominała. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.