Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" od kilku sezonów cieszy się ogromną popularnością widzów. Właśnie wystartował kolejny sezon show, tym razem z wymienionym składem eksperckim. W eksperymencie bierze udział sześciu uczestników, którzy łączeni są w trzy małżeństwa. Widzowie poznali już dwie pierwsze pary, Kornelię i Marka, oraz Kingę i Marcina. Jak się okazuje, dla jednej z uczestniczek nie jest to pierwsza przygoda z programem telewizyjnym. Kornelia wzięła udział w castingu do innego popularnego show stacji TVN.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kornelia chciała zostać modelką

28-letnia Kornelia Musiał w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" została połączona z 32-letnim Markiem, wdrożeniowcem medycznym z Bydgoszczy. Uczestniczka pochodzi z Nowej Wsi, ale mieszka obecnie w Poznaniu, gdzie wynajmuje mieszkanie z siostrą. Niedawno wspólnie kupiły lokum, które powoli urządzają. Kornelia na co dzień pracuje w administracji i konsekwentnie realizuje kolejne życiowe cele. Przyznała, że pragnie stabilnego związku i jest gotowa dać szansę partnerowi, nawet jeśli nie będzie wizualnie w jej guście.

Podczas rozmowy z ekspertkami powiedziała, że jest rodzinna, uczuciowa, nie imprezuje i woli spokojny tryb życia. "Nie szukam przygód" - podkreśliła. Ta deklaracja może zaskoczyć, bo jak się okazuje, Kornelia ma za sobą casting do "Top Model". Czujni fani od razu zwrócili na to uwagę. "Była uczestniczka "Top Model". Obrączki nie widać na Instagramie, ciekawe co to z tego wyjdzie" - napisała jedna z widzek na facebookowej grupie fanów programu. Na koncie Kornelii na Instagramie można znaleźć zdjęcie z castingu do programu. Wygląda na to, że nie dostała się jednak do dalszego etapu. Można też zauważyć, że interesuje się modą i sama wielokrotnie eksperymentowała z wyglądem.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Ślub Marka i Kornelii. Goście trzęśli się z zimna

Ekspertka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w jednym z najnowszych wywiadów wyznała, dlaczego to właśnie Marek i Kornelia zostali połączeni w parę. "Zdecydowałyśmy się połączyć Kornelię i Marka, ponieważ ta para naprawdę do siebie pasuje. Mają podobne wartości, tego samego szukają w małżeństwie. Osobowościowo świetnie się uzupełniają" - podkreśliła Julitta Dębska w rozmowie z Party.pl. Ślub pary odbył się na zamku w Ogrodzieńcu, którzy widzowie dobrze już znają z poprzednich edycji. Niestety w dniu ceremonii pogoda nie dopisała i goście rozgrzewali się zaserwowanym przez burmistrzynię trunkiem. Więcej o ślubie Marka i Kornelii przeczytacie tutaj.