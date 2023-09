Coraz więcej emocji wzbudzają wydarzenia z ostatniego odcinka "Love Island. Wyspa miłości". Z programem pożegnali się Marcin i Klaudia. Nie była to jednak stricte decyzja widzów, a samych uczestników. Fani zagłosowali w oficjalnej aplikacji programu i wskazali nominowanych do odpadnięcia, ale to reszta grupy musiała podjąć ostateczną decyzję, dla kogo to już koniec przygody w słonecznej Hiszpanii. Po emisji odcinka na profilu programu zaroiło się od komentarzy wściekłych widzów. Wskazano również główne powody, które mogły wpłynąć na taką, a nie inną decyzję uczestników. Więcej zdjęć z programu znajdziesz w galerii na górze strony.

"Love Island. Wyspa Miłości". Fani chcą mieć większą kontrolę nad głosowaniem

Po głosowaniu widzów w aplikacji, zagrożonych było aż sześć osób. Nominację do odpadnięcia otrzymali Arek, Marcin i Armin oraz Klaudia Ś, Wiktoria i Klaudia G. Po naradzie uczestnicy zdecydowali, że to Marcin i Klaudia G. muszą opuścić willę. "Dajcie w końcu prawo głosu widzom! Przecież oni tam na wyspie nigdy nie podejmą racjonalnych decyzji. Mam nadzieję, że w następnym głosowaniu to już my zdecydujemy, kto powinien odpaść" - napisał wściekły fan programu. "Marcin wykorzystany do zrobienia show dla Karoliny, a Klaudia niesłusznie wyrzucona. Obojga mi szkoda", "Ludzie dali mało głosów Klaudii, bo to głosowanie było od razu, jak one weszły, to jak ludzie mogli ocenić cokolwiek" - pisali inni. Niektórzy sądzą, że Klaudia mogła opuścić wyspę również dlatego, że odrzuciła Alberta, a ten w odwecie zagłosował za jej odpadnięciem. A wy co myślicie o całej sytuacji?

Odpadnięcie Marcina i Klaudii nie było jedynym dramatem w nowym odcinku "Love Island"

Cała sytuacja, która wydarzyła się w Kręgu Ognia ucichła z powodu kłótni między Weroniką a Adamem. "Po co mnie wybrałeś, skoro ze mną nie rozmawiasz?! - krzyczała dziewczyna. - Nie dyskutuj ze mną, bo ja i tak zazwyczaj mam rację - dodała, gdy partner próbował się tłumaczyć. "Jesteś niedojrzała, współczuję ci i nie chciałbym się w wieku trzydziestu lat zachowywać tak, jak ty" - usłyszała w odwecie Weronika. Zrozpaczoną koleżankę wsparła jedynie "Lori". Jak widać, sytuacja na wyspie miłości staje się coraz bardziej napięta, a kolejne wybuchy emocji z pewnością zobaczymy w następnym odcinku. ZOBACZ TEŻ: Gwiazda "Big Brothera" ostro o wizycie Figurskiego w "Love Island. "Niesmaczne"